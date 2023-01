LIVE: Penaltyspecialist Hendrickx breekt de Koreaanse muur open

clock 13:14

13 uur 14. pauze: 0-0. De toeter geeft het rustsignaal aan na een eerste helft zonder doelpunten. Na een voorzichtig begin namen de Belgen de regie in handen. Ze eisten de bal op (met 73% balbezit!), maar in de zone van de waarheid botsten ze op de stugge Koreanen. Cosyns kwam het dichtst bij de 1-0. Met een deviatie bracht hij de Koreaanse goalie net niet vanb de wijs. Luypaert mog twee keer een strafcorner in doel proberen te rammen. De Koreanen kwamen met z'n tweeën uit en dwongen hem tot twee missers. Houden de Koreanen ook na de rust stand? Of vinden de Belgen het gaatje? Graag tot zo. .