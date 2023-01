LIVE: Belgen zien topscorer Hendrickx snel uitvallen tegen Japan

clock 13:05 13 uur 05. De Japanners openen het tweede kwart met een poging op doel. De Sloover kraakt het schot, Vanasch trapt de bal uit zijn doel. . De Japanners openen het tweede kwart met een poging op doel. De Sloover kraakt het schot, Vanasch trapt de bal uit zijn doel.

clock 13:02 13 uur 02. einde eerste kwart: 0-0. Een Belgisch doelpunt hangt in de lucht. Iets voor het tweede kwart?

clock 12:59 12 uur 59. Hendrickx kijkt sip. De regisseur heeft oog voor Alexander Hendrickx. De verdediger zit er beteuterd bij op de bank. Zijn rechterknie is al stevig ingepakt.

clock 12:58 Vanasch staat pal. Steal van de Japanners en een snelle uithaal van Yamasaki. Een opwarmertje voor de Belgische doelman Vanasch. 12 uur 58. crucial save

clock 12:56 12 uur 56. Dohmen over. Oude krijger John-John Dohmen haalt uit met z'n backhand. De bal vliegt over het Japanse doel.

clock 12:54 12 uur 54. Alexander Hendrickx.

clock 12:52 Hendrickx en zijn knie. De eerste strafcorner van de wedstrijd is er een voor België. De Japanners lopen goed uit op de poging van Hendrickx, die botst met een tegenstander en naar zijn knie grijpt. De topscorer zoekt de bank op. 12 uur 52. injury

clock 12:50 12 uur 50. Versnelling van de vinnige Japanners. Hendrickx stopt de aanval af.

clock 12:48 12 uur 48. Wegnez voorlangs. Wegnez zoekt Boon, maar vindt hem niet. De bal vliegt naast het Japanse doel.

clock 12:46 12 uur 46. play! De derde WK-match van de Red Lions (in het wit) is begonnen. De opdracht: een doelpuntenkermis tegen Japan, de rode lantaarn in poule B.

clock 12:44 12 uur 44. opstelling België. doel: Vanasch verdediging: Hendrickx, Van Doren, Boccard middenveld: Kina, Wegnez, De Sloover, Denayer aanval: Dockier, Van Aubel, Boon

clock 12:41 12 uur 41. Voor vorst, voor vrijheid en voor recht! De Brabançonne schalt door de boxen. De spelers beginnen in het Nederlands en schakelen daarna vlot over naar het Frans. Om weer af te sluiten in het Nederlands: "Voor vorst, voor vrijheid en voor recht!"

clock 12:40 12 uur 40. We beginnen iets later. De spelers komen nu het terrein op.

clock 12:35 12 uur 35. Het gloednieuwe stadion in Rourkela is aardig gevuld. De hockeytempel biedt plaats aan 21.000 toeschouwers.

clock 20-01-2023 20-01-2023.

clock 15:33 15 uur 33. Voor het eerst voltallig? Arthur Van Doren en Simon Gougnard, twee zorgenkinderen van de Red Lions, hebben vandaag (donderdag) de laatste training meegepikt. Het duo ontbrak dinsdag tegen Duitsland. Tegen Japan (FIH 18) is het Belgische hockeyteam (FIH 2) dus voor het eerst voltallig op het WK. John-John Dohmen, pas hersteld van de griep, kwam niet in actie in de eerste match tegen Zuid-Korea. Tijdens die partij verliet Arthur Van Doren nog voor de pauze het terrein vanwege rugklachten. Naast Van Doren ontbrak ook Simon Gougnard tegen Duitsland, dit nadat hij een tik had gekregen op training. Nicolas de Kerpel, die in de match tegen Duitsland aan de elleboog werd geraakt, verscheen donderdag ook op het trainingsveld.

clock 19-01-2023 19-01-2023.

clock 11:55 11 uur 55. De Kerpel: "Duitsland zal niet meer scoren dan wij". Volgens Nicolas De Kerpel is België favoriet voor de groepswinst. "Duitsland moet tegen Zuid-Korea meer goals maken dan wij tegen Japan. Ik denk niet dat ze dat zullen doen", glimlacht De Kerpel. "En als Duitsland toch groepswinnaar wordt, dan spelen wij de achtste finales. Zo simpel is het."



"En als Duitsland toch groepswinnaar wordt, dan spelen wij de achtste finales. Zo simpel is het."

clock 11:54 11 uur 54. Duitsland speelt na ons tegen Zuid-Korea, ze zullen precies weten wat ze moeten doen. Maar ze spelen tegen een tegenstander die volgens mij sterker is. Tom Boon.

clock 11:53 11 uur 53. Boon: "Ik wil meer kansen krijgen tijdens wedstrijd". Met 34 doelpunten in het shirt van Léopold is Tom Boon dit seizoen bijzonder trefzeker in de Belgische hockeycompetitie. Op het WK in India staat zijn teller nog op 0. "Het zou leuk zijn om te scoren, maar ik leg mezelf geen druk op", zegt Boon. "Het belangrijkste is dat het team draait." Maar het klopt dat ik graag wat meer aan de bal wil komen en meer kansen wil krijgen tijdens de wedstrijd."



"Het zou leuk zijn om te scoren, maar ik leg mezelf geen druk op", zegt Boon. "Het belangrijkste is dat het team draait."

Maar het klopt dat ik graag wat meer aan de bal wil komen en meer kansen wil krijgen tijdens de wedstrijd."