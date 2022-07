Red Panthers maken zich op voor WK-kwartfinale tegen olympisch kampioen Nederland: "Ze maken een kans"

clock 17:40 17 uur 40. Wedstrijd om 19.30 uur. Nog een kleine 2 uur en dan gaan de Red Panthers op zoek naar een plek in de halve finales tegen wereldkampioen én olympisch kampioen Nederland. U kan al het nieuws van deze interessante affiche blijven volgen op deze pagina. . Wedstrijd om 19.30 uur Nog een kleine 2 uur en dan gaan de Red Panthers op zoek naar een plek in de halve finales tegen wereldkampioen én olympisch kampioen Nederland. U kan al het nieuws van deze interessante affiche blijven volgen op deze pagina.

clock 17:37 17 uur 37. De Red Panthers spelen hun allerbeste hockey. Er is nu ook een uitstekende aanvallende strafcorner met Stephanie Vanden Borre. Er is zeker een kans voor de Panthers. Floris Geerts. De Red Panthers spelen hun allerbeste hockey. Er is nu ook een uitstekende aanvallende strafcorner met Stephanie Vanden Borre. Er is zeker een kans voor de Panthers. Floris Geerts

clock 17:34 17 uur 34. Nederland is al een tijdje zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijt. Ze spelen goed op dit WK, maar nog niet fantastisch. Nederland zal top moeten zijn om te winnen. Floris Geerts. Nederland is al een tijdje zijn aura van onoverwinnelijkheid kwijt. Ze spelen goed op dit WK, maar nog niet fantastisch. Nederland zal top moeten zijn om te winnen. Floris Geerts

clock 08:50 08 uur 50. Topfavoriet Nederland. België is momenteel nummer 7 van de wereld, Nederland nummer 1. Oranje is de titelverdediger en ook regerend Europees en olympisch kampioen. Een zege van de Belgen zou dus een stunt zijn. Bondscoach Raoul Ehren beseft dat Nederland de favoriet is, "maar we kunnen van iedereen winnen", vertelde hij na de barrage tegen Chili. Zaterdag plaatsten de Panthers zich met een vlotte 5-0-zege tegen Chili (FIH-16) voor de kwartfinales, nadat ze in hun groep tweede waren geworden na Australië (FIH-2) en voor Zuid-Afrika (FIH-17) en Japan (FIH-12). Nederland plaatste zich met drie zeges in een groep met Duitsland (FIH-6), Chili en Ierland (FIH-13) rechtstreeks voor de kwartfinales. . Topfavoriet Nederland België is momenteel nummer 7 van de wereld, Nederland nummer 1. Oranje is de titelverdediger en ook regerend Europees en olympisch kampioen. Een zege van de Belgen zou dus een stunt zijn.



Bondscoach Raoul Ehren beseft dat Nederland de favoriet is, "maar we kunnen van iedereen winnen", vertelde hij na de barrage tegen Chili.



Zaterdag plaatsten de Panthers zich met een vlotte 5-0-zege tegen Chili (FIH-16) voor de kwartfinales, nadat ze in hun groep tweede waren geworden na Australië (FIH-2) en voor Zuid-Afrika (FIH-17) en Japan (FIH-12). Nederland plaatste zich met drie zeges in een groep met Duitsland (FIH-6), Chili en Ierland (FIH-13) rechtstreeks voor de kwartfinales.

clock 08:40 08 uur 40. Halve finale tegen Australië of Spanje. De winnaar van het duel der Lage Landen komt in de halve finales tegenover Australië of Spanje (FIH-5) te staan. De halve finales (16 juli) en finale (17 juli) worden in Terrassa (Spa) afgewerkt. . Halve finale tegen Australië of Spanje De winnaar van het duel der Lage Landen komt in de halve finales tegenover Australië of Spanje (FIH-5) te staan. De halve finales (16 juli) en finale (17 juli) worden in Terrassa (Spa) afgewerkt.

clock 08:00 08 uur . WK hockey Dominante Red Panthers eten Chili met huid en haar op en treffen nu Nederland op het WK

clock 12-07-2022 12-07-2022.

clock 10:49 10 uur 49.

clock 10:46 10 uur 46. Ik ken alle Nederlandse speelsters, maar zij kennen mij ook. Daarom weet ik niet of dat een voor- of een nadeel is. Raoul Ehren, de Nederlandse coach van de Red Panthers. Ik ken alle Nederlandse speelsters, maar zij kennen mij ook. Daarom weet ik niet of dat een voor- of een nadeel is. Raoul Ehren, de Nederlandse coach van de Red Panthers