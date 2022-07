clock 20:45 20 uur 45. Van den Borre ontfutselt De Waard de bal en de Nederlandse moet in de fout gaan. Wat is Stephanie Vanden Borre fantastisch gegroeid in deze wedstrijd. Zowel offensief als defensief toont ze zich vanavond. . Van den Borre ontfutselt De Waard de bal en de Nederlandse moet in de fout gaan. Wat is Stephanie Vanden Borre fantastisch gegroeid in deze wedstrijd. Zowel offensief als defensief toont ze zich vanavond.

clock 20:45 20 uur 45. Laatste deel. Het laatste deel van de wedstrijd is aangevat. Het staat 1-1. Nederland zal het ongetwijfeld niet op shoot-outs willen laten aankomen.

clock 20:42 20 uur 42. Einde derde quarter. De Oranje Leeuwinnen en de Panthers mogen even uitpuffen na een interessant derde quarter. Nederland kon zijn verschroeiende tempo niet aanhouden en na een strafcorner maakte Gerniers gelijk. Wie trekt deze kwartfinale nog naar zich toe of krijgen we een shoot-out?

clock 20:42 20 uur 42. Slotminuut. We maken ons op voor het einde van het derde quarter. Rasir probeert zich nog eens door te zetten en krijgt ook de fout mee. Een kans levert het de Panthers uiteindelijk niet op.

clock 20:40 20 uur 40. Moes zoekt De Goede, maar de bal gaat over de zijlijn. Het is zoeken en de Panthers mogen zeker dromen van een plek in de halve finales op dit WK. Wat een stunt zou dat zijn.

clock 20:37 20 uur 37. Albers komt naar binnen en zoekt dan de verste hoek, maar ze mist haar slag. Het is bij Nederland allemaal wat minder geworden.

clock 20:37 20 uur 37. België heeft van de strafcorner een waanzinnig wapen gemaakt. Ook nu maken ze er weer fantastisch gebruik van. De Panthers laten hun tanden zien en dat doen ze bijzonder knap.

clock 20:34 20 uur 34. België klimt langszij!! De Panthers zijn weer springlevend. Vanden Borre legt aan en Gerniers pakt uit met een deviatie: 1-1. Dit is echt knap gedaan!

clock 20:33 20 uur 33. Strafcorner België! Daar is Charlotte Englebert! Een van de smaakmaaksters op dit WK zet zich heel knap door en ze sleept er een strafcorner uit. Wat kan Vanden Borre hier nu mee?

clock 20:33 20 uur 33. Oranje bouwt op, maar het is allemaal wat minder snedig dan voor de pauze. We kijken naar een evenwichtige partij, aan beide kanten blijven de kansen nu wel uit.

clock 20:29 20 uur 29. Englebert vergeet de bal en Oranje kan counteren, Verschoor bereikt geen ploeggenote.

clock 20:28 20 uur 28. Michelle Struijk moet met een groene kaart meteen weer plaatsnemen op de bank. Vervelende start voor de Panthers. Even later wordt het 10 tegen 10 wanneer ook Freeke Moes naar de kant moet na een tackle langs achter.

clock 20:26 20 uur 26. Deel 2. Wat kunnen de Panthers nog in deze tweede helft tegen Nederland? Bouwen ze verder op die laatste 10 minuten of neemt Oranje definitief de bovenhand? We zien het nu!

clock 20:24 20 uur 24. In het eerste quarter kwamen we er niet aan te pas, in de laatste minuten ging het steeds beter. We moeten er nu gewoon voor gaan. Raoul Ehren (bondscoach Red Panthers)

clock 20:15 20 uur 15. Rust: 1-0. De Panthers mogen zich optrekken aan de laatste minuten in deze eerste helft. In het eerste quarter domineerde Oranje en Leurink strafte de defensieve desorganisatie na 14 minuten ook af. In het tweede quarter was het allemaal gelijkopgaander en bleef de 1-0-tussenstand gehandhaafd. Wat krijgen we na de pauze?

clock 20:15 20 uur 15. Spelmaakster Vanden Borre groeit in de partij en dan doet de Panthers dat ook. Justine Rasier maakt een knappe individuele actie, maar Ballenghien kan net niet afwerken. België mag zich optrekken aan deze laatste minuten.

clock 20:13 20 uur 13. De Panthers schuiven op in de laatste 3 minuten van het 2e quarter. Versavel dwingt de Nederlandse doelvrouw Koning tot een voetveeg.

