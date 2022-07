Dominante Red Panthers eten Chili met huid en haar op treffen nu Nederland op het WK

clock 21:12 21 uur 12. Einde: 5-0. De Red Panthers hebben zich moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales. In het laatste quarter konden de Belgische vrouwen de voorsprong niet meer uitbreiden. . Einde: 5-0 De Red Panthers hebben zich moeiteloos geplaatst voor de kwartfinales. In het laatste quarter konden de Belgische vrouwen de voorsprong niet meer uitbreiden.

clock 21:10 21 uur 10. Ook bij de volgende strafcorner valt de goal niet. Na een slechte stop moet er geïmproviseerd worden, het schot van Rasir wordt gekeerd. . Ook bij de volgende strafcorner valt de goal niet. Na een slechte stop moet er geïmproviseerd worden, het schot van Rasir wordt gekeerd.

clock 21:07 21 uur 07. Dit keer is het Ballenghien die mag uithalen op de strafcorner, maar Schuler tikt de bal over het doel. De zesde Belgische goal blijft voorlopig uit. . Dit keer is het Ballenghien die mag uithalen op de strafcorner, maar Schuler tikt de bal over het doel. De zesde Belgische goal blijft voorlopig uit.

clock 21:05 21 uur 05. Na de Chileense strafcorners blijft het doelgevaar voorlopig uit. Tot Ballenghien op wandel gaat en de bal op een Chileense voet tikt: strafcorner. . Na de Chileense strafcorners blijft het doelgevaar voorlopig uit. Tot Ballenghien op wandel gaat en de bal op een Chileense voet tikt: strafcorner.

clock 20:58 20 uur 58. Chili komt plots dicht bij de 5-1, maar Aisling D'Hooghe pakt uit met een knappe reflex om de 0 op het bord te houden. . Chili komt plots dicht bij de 5-1, maar Aisling D'Hooghe pakt uit met een knappe reflex om de 0 op het bord te houden.

clock 20:57 Bekijk de eerste goal van België:. 20 uur 57. Bekijk de eerste goal van België:

clock 20:54 20 uur 54. Ook bij de tweede Chileense strafcorner loopt het helemaal fout. De controle wordt gemist door een slechte pass. De Chileense voorzet belandt op het lichaam van De Mot. België vecht de strafcorner aan, maar vangt bot. . Ook bij de tweede Chileense strafcorner loopt het helemaal fout. De controle wordt gemist door een slechte pass. De Chileense voorzet belandt op het lichaam van De Mot. België vecht de strafcorner aan, maar vangt bot.

clock 20:52 20 uur 52. De Chileense fans laten van zich horen, want Chili krijgt de kans op een eerredder met een strafcorner. Die gaat de mist in, maar ze krijgen een nieuwe kans. . De Chileense fans laten van zich horen, want Chili krijgt de kans op een eerredder met een strafcorner. Die gaat de mist in, maar ze krijgen een nieuwe kans.

clock 20:49 20 uur 49.

clock 20:48 20 uur 48. Einde derde quarter: 5-0. De Red Panthers lieten hun niveau niet zakken en dus kwam Chili niet in de wedstrijd in het derde quarter: met haar vierde goal van het WK breidde Englebert de voorsprong nog uit. . Einde derde quarter: 5-0 De Red Panthers lieten hun niveau niet zakken en dus kwam Chili niet in de wedstrijd in het derde quarter: met haar vierde goal van het WK breidde Englebert de voorsprong nog uit.

clock 20:46 Charlotte Englebert maakt indruk op het WK. 20 uur 46. Charlotte Englebert maakt indruk op het WK

clock 20:43 20 uur 43. De wedstrijd kabbelt een beetje voort. Het tempo is even gezakt en het lijkt wachten op een flits van Engelbert of Ballenghien bij de Red Panthers. . De wedstrijd kabbelt een beetje voort. Het tempo is even gezakt en het lijkt wachten op een flits van Engelbert of Ballenghien bij de Red Panthers.

clock 20:40 20 uur 40. Een afgeweken voorzet belandt bij Valdivia. De Chileense haalt meteen uit, maar haar schot is te centraal en wordt onschadelijk gemaakt door doelvrouw Sotgiu. . Een afgeweken voorzet belandt bij Valdivia. De Chileense haalt meteen uit, maar haar schot is te centraal en wordt onschadelijk gemaakt door doelvrouw Sotgiu.

clock 20:36 20 uur 36. Als Chili met hernieuwde moed uit de kleedkamer was gekomen, dan heeft Englebert die meteen vakkundig in de kiem gesmoord. De Red Panthers domineren. . Als Chili met hernieuwde moed uit de kleedkamer was gekomen, dan heeft Englebert die meteen vakkundig in de kiem gesmoord. De Red Panthers domineren.

clock 20:35 20 uur 35.

clock 20:34 20 uur 34. Goal: 5-0. Wat een goal van Charlotte Englebert. Ze verovert zelf de bal, steekt het (halve) veld over en ramt de bal in doel: 5-0. De Chileense vrouwen protesteren en in de herhaling zien we dat Englebert de bal misschien even met de arm meenam. . Goal: 5-0 Wat een goal van Charlotte Englebert. Ze verovert zelf de bal, steekt het (halve) veld over en ramt de bal in doel: 5-0. De Chileense vrouwen protesteren en in de herhaling zien we dat Englebert de bal misschien even met de arm meenam.

clock 20:34 20 uur 34.

clock 20:31 20 uur 31. Nu scoren we wel meteen en dat maakt het ons veel makkelijker. Op het einde van de eerste helft speelden we slordiger. We moeten scherp blijven. Bondscoach Raoul Ehren. Nu scoren we wel meteen en dat maakt het ons veel makkelijker. Op het einde van de eerste helft speelden we slordiger. We moeten scherp blijven. Bondscoach Raoul Ehren

clock 20:27 20 uur 27. Een glimlach op het gezicht van bondscoach Raoul Ehren.