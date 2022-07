Red Panthers openen WK hockey morgen tegen Zuid-Afrika: "We gaan vol voor groepswinst"

clock 16:56 16 uur 56. "Op papier beter" dan Zuid-Afrika. Zondag nemen de Red Panthers het op tegen Zuid-Afrika, het zwakkere zusje uit Groep D. Dat beseft ook de bondscoach Raoul Ehren, maar waarschuwt (natuurlijk) voor onderschatting. "Op papier is Zuid-Afrika inderdaad minder goed dan onze ploeg. We gaan er alles aan doen om te winnen, maar we mogen de wedstrijd absoluut niet zien als een opwarmertje." . "Op papier beter" dan Zuid-Afrika Zondag nemen de Red Panthers het op tegen Zuid-Afrika, het zwakkere zusje uit Groep D. Dat beseft ook de bondscoach Raoul Ehren, maar waarschuwt (natuurlijk) voor onderschatting.

"Op papier is Zuid-Afrika inderdaad minder goed dan onze ploeg. We gaan er alles aan doen om te winnen, maar we mogen de wedstrijd absoluut niet zien als een opwarmertje."

clock 16:54 16 uur 54. We zijn nog nooit met zo veel vertrouwen naar een toernooi afgezakt. Red Panther Emma Puvrez. We zijn nog nooit met zo veel vertrouwen naar een toernooi afgezakt Red Panther Emma Puvrez

clock 16:47 16 uur 47. "Vol voor groepswinst". De Panthers hebben met Australië een serieuze klepper in de poule. Toch is de bondscoach formeel: "We gaan vol voor groepswinst. Die historische kwartfinaleplek op een WK, willen we voor het eerst bereiken." Dat zou naast een mentale boost, ook een praktisch voordeel opleveren. "De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales", legt de bondscoach uit. "De spelers hebben dan een week extra rust." "Daarnaast worden de 2e en 3e in de poules naar de barrages in Nederland gestuurd. Het zou mijn groep dus twee vliegtuigtochtjes besparen." " . "Vol voor groepswinst" De Panthers hebben met Australië een serieuze klepper in de poule. Toch is de bondscoach formeel: "We gaan vol voor groepswinst. Die historische kwartfinaleplek op een WK, willen we voor het eerst bereiken."

Dat zou naast een mentale boost, ook een praktisch voordeel opleveren. "De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar de kwartfinales", legt de bondscoach uit. "De spelers hebben dan een week extra rust."

"Daarnaast worden de 2e en 3e in de poules naar de barrages in Nederland gestuurd. Het zou mijn groep dus twee vliegtuigtochtjes besparen."

"