LIVE: Zuid-Afrika verrast dominante Red Panthers met warrige strafcorner

15 uur 36. Plots gaat het snel: 2-0. Vanden Borre is nu helemaal warmgedraaid. Ze schiet haar 2e strafcorner op rij staalhard overhoeks in doel. .

clock 15:32

15 uur 32. Ballenghien zorgt voor eerste gevaar in Q2. Hetzelfde spelbeeld in het tweede quarter. Zuid-Afrika hoopt op een mirakel via de lange bal. Ballenghien krijgt een schietkans en dwingt meteen een strafcorner af door een voet in de cirkel. .