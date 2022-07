LIVE WK hockey: kunnen Red Panthers cruciaal duel tegen Australië winnen?

clock 21:48 21 uur 48. Brasseur heerst in de Belgische defensie, nu trapt ze niet in een schijnbeweging van Cullum-Sanders. Dat veroorzaakt even frustratie bij de Australische. . Brasseur heerst in de Belgische defensie, nu trapt ze niet in een schijnbeweging van Cullum-Sanders. Dat veroorzaakt even frustratie bij de Australische.

clock 21:47 21 uur 47. Weinig publiek in het stadion, maar de weinige Australische fans laten van zich horen. Zo is er toch wat sfeer.

clock 21:42 21 uur 42. Veel balverlies bij beide teams, maar plots knutselt Australië wel een goede aanval in elkaar. Brasseur staat op de juiste plaats om Kershaw af te stoppen.

clock 21:41 21 uur 41. België komt een eerste keer piepen in de cirkel, maar Michelle Struijk vindt geen Australische voet en de aanval bloedt dood.

clock 21:38 21 uur 38. De volksliederen hebben we gehad, beide teams staan klaar.

clock 21:33 21 uur 33. We zullen efficiënter moeten zijn dan tegen Zuid-Afrika. Bondscoach Raoul Ehren.

clock 21:30 21 uur 30. De statistieken geven het voordel aan de Red Panthers: van de laatste 5 wedstrijden tegen Australië werden er 2 gewonnen en 3 keer eindigde de match op een gelijkspel.

clock 20:41 20 uur 41. Englebert: "Sleutelmoment". Charlotte Englebert, die 2 keer scoorde tegen Zuid-Afrika, was trots op haar eerste WK-wedstrijd. "Ik werd ook nog eens tot Speelster van de Match gekozen. Dat maakte me gelukkig." De speelster van Racing, nog maar 21 jaar, leeft dan ook met vertrouwen naar Australië toe. "Het is een team dat veel meer het tempo bepaalt en daardoor beter bij ons past." "We hebben niet veel beelden van hen. Ze zijn hier aangekomen met 3 geblesseerde speelsters, dus hun kern is een beetje anders." "We weten dat dit onze belangrijkste groepsmatch is. Dit is een sleutelmoment op het WK, vooral omdat we tegen Australië onze wederopbouw in de Pro League van 2019 begonnen zijn met uitstekende resultaten." Winst in Melbourne (1-2) en Antwerpen (1-0).



De speelster van Racing, nog maar 21 jaar, leeft dan ook met vertrouwen naar Australië toe. "Het is een team dat veel meer het tempo bepaalt en daardoor beter bij ons past."



"We hebben niet veel beelden van hen. Ze zijn hier aangekomen met 3 geblesseerde speelsters, dus hun kern is een beetje anders."



"We weten dat dit onze belangrijkste groepsmatch is. Dit is een sleutelmoment op het WK, vooral omdat we tegen Australië onze wederopbouw in de Pro League van 2019 begonnen zijn met uitstekende resultaten." Winst in Melbourne (1-2) en Antwerpen (1-0).







clock 20:40 20 uur 40. Vandermeiren: "Hebben honger en durven dat ook te zeggen". Judith Vandermeiren, bijna 200 caps op de teller, ziet een grote honger bij de Panthers, maar ze wil niet verder kijken dan Australië. "De focus ligt op de groepsfase. Vier jaar geleden hadden we nooit gedacht dat we met 3 punten aan een WK zouden beginnen." "De evolutie van het team is fenomenaal. We voelen een echte honger naar de overwinning in dit team, een vertrouwen dat we als eerste in onze groep willen eindigen en dat durven we ook te zeggen." Australië moet het met een veel jongere ploeg doen dan tijdens de Olympische Spelen in Tokio, waar het vijfde werd. "Australië is een team in een overgangsfase, dat veel hinder ondervond van de coronapandemie. De speelstijl van de Australische vrouwen is niet veel veranderd. Ze zijn zeer agressief aan de bal, met een spel dat altijd naar voren is gericht dankzij lange 'flicks' (hoge ballen, red.). Aan de andere kant laten ze wat ruimte in de rug van hun verdedigsters die soms minder mobiel zijn."



"De evolutie van het team is fenomenaal. We voelen een echte honger naar de overwinning in dit team, een vertrouwen dat we als eerste in onze groep willen eindigen en dat durven we ook te zeggen."



Australië moet het met een veel jongere ploeg doen dan tijdens de Olympische Spelen in Tokio, waar het vijfde werd. "Australië is een team in een overgangsfase, dat veel hinder ondervond van de coronapandemie. De speelstijl van de Australische vrouwen is niet veel veranderd. Ze zijn zeer agressief aan de bal, met een spel dat altijd naar voren is gericht dankzij lange 'flicks' (hoge ballen, red.). Aan de andere kant laten ze wat ruimte in de rug van hun verdedigsters die soms minder mobiel zijn."