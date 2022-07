LIVE: Vanden Borre zet dominante Panthers verdiend op voorsprong tegen Japan

clock 18:45 18 uur 45. Einde Q2. De Panthers hebben orde op zaken gesteld in het tweede wedstrijdkwart. Vanden Borre zorgde vanop strafcorner voor de verdiende voorsprong, daarna lieten de Belgen het uit om snel een tweede (of derde) doelpunt te maken. . Einde Q2 De Panthers hebben orde op zaken gesteld in het tweede wedstrijdkwart. Vanden Borre zorgde vanop strafcorner voor de verdiende voorsprong, daarna lieten de Belgen het uit om snel een tweede (of derde) doelpunt te maken.

clock 18:41 18 uur 41. De Panthers ruiken bloed en willen hun prooi snel afmaken. De Mot kan oprukken op rechts, maar tussen een bos van benen en sticks kan ze het doel niet vinden. . De Panthers ruiken bloed en willen hun prooi snel afmaken. De Mot kan oprukken op rechts, maar tussen een bos van benen en sticks kan ze het doel niet vinden.

clock 18:38 18 uur 38. GOAL: Vanden Borre zet de Belgen op voorsprong. Bij haar tweede strafcorner kan specialiste Vanden Borre de netten wel vinden. Een verdiende voorsprong voor de Belgen, die heer en meester zijn tegen een ongeïnspireerd Japan. . GOAL: Vanden Borre zet de Belgen op voorsprong Bij haar tweede strafcorner kan specialiste Vanden Borre de netten wel vinden. Een verdiende voorsprong voor de Belgen, die heer en meester zijn tegen een ongeïnspireerd Japan.

clock 18:37 18 uur 37. Na een scrimmage voor het doel krijgen de Panthers een nieuwe strafcorner. Englebert leek te kunnen dreigen vanop links, maar nam de foute keuze om de bal nog af te geven. . Na een scrimmage voor het doel krijgen de Panthers een nieuwe strafcorner. Englebert leek te kunnen dreigen vanop links, maar nam de foute keuze om de bal nog af te geven.

clock 18:32 18 uur 32. En opnieuw zijn de Panthers daar. Versavel devieert de bal heerlijk subtiel, maar de Japanse doelvrouw staat opnieuw in de weg. De Belgen voeren de druk op, een doelpunt hangt in de lucht. . En opnieuw zijn de Panthers daar. Versavel devieert de bal heerlijk subtiel, maar de Japanse doelvrouw staat opnieuw in de weg. De Belgen voeren de druk op, een doelpunt hangt in de lucht.

clock 18:29 18 uur 29. Reuzenkans voor Ballenghien! Englebert kreeg de bal cadeau van een Japanse stick en stuurt aanvalsleidster Ballenghien op weg naar de 1-0, maar de Belgische spits krijgt de bal niet voorbij Nakamura. Hier zat meer in! . Reuzenkans voor Ballenghien! Englebert kreeg de bal cadeau van een Japanse stick en stuurt aanvalsleidster Ballenghien op weg naar de 1-0, maar de Belgische spits krijgt de bal niet voorbij Nakamura. Hier zat meer in!

clock 18:27 18 uur 27. Einde Q1. Het eerste kwart zit erop en veel doelgevaar hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. Aan beide kanten viel er een strafcorner te noteren, maar telkens zonder resultaat. Er zitten voorlopig nog iets te veel slordigheden in het spel van de Panthers. . Einde Q1 Het eerste kwart zit erop en veel doelgevaar hebben we nog niet gezien in deze wedstrijd. Aan beide kanten viel er een strafcorner te noteren, maar telkens zonder resultaat. Er zitten voorlopig nog iets te veel slordigheden in het spel van de Panthers.

clock 18:24 18 uur 24. Hillewaert ontzet de bal tegen de voet van Brasseur, waardoor Japan een strafcorner krijgt. Het Japanse schot is hard, maar Sotgiu staat pal. . Hillewaert ontzet de bal tegen de voet van Brasseur, waardoor Japan een strafcorner krijgt. Het Japanse schot is hard, maar Sotgiu staat pal.

clock 18:20 18 uur 20. De Belgen krijgen een eerste strafcorner, maar Nakamura, de Japanse doelvrouw, weert de inzet van Vanden Borre. In de herhaling zien we dat haar schot nog afwijkt op een Japanse verdediger. . De Belgen krijgen een eerste strafcorner, maar Nakamura, de Japanse doelvrouw, weert de inzet van Vanden Borre. In de herhaling zien we dat haar schot nog afwijkt op een Japanse verdediger.

clock 18:18 18 uur 18. Het is zwoegen en bikkelen, maar dichter dan een afgeblokt schotje van Gerniers zijn de Panthers nog niet gekomen. Het overwicht van onze landgenotes is wel merkelijk. . Het is zwoegen en bikkelen, maar dichter dan een afgeblokt schotje van Gerniers zijn de Panthers nog niet gekomen. Het overwicht van onze landgenotes is wel merkelijk.

clock 18:14 18 uur 14. De Belgen openen gretig in deze wedstrijd. Ze drukken de Japanse dames meteen terug, al is het nog wat zoeken naar de ruimtes. . De Belgen openen gretig in deze wedstrijd. Ze drukken de Japanse dames meteen terug, al is het nog wat zoeken naar de ruimtes.

clock 18:10 18 uur 10. START WEDSTRIJD. Herpakken de Panthers zich tegen Japan en plaatsen ze zich voor de 1/8e finales op het WK hockey? Binnen 60 min weten we het. . START WEDSTRIJD Herpakken de Panthers zich tegen Japan en plaatsen ze zich voor de 1/8e finales op het WK hockey? Binnen 60 min weten we het.

clock 18:09 De basisopstelling van de Panthers:. 18 uur 09. De basisopstelling van de Panthers:

clock 18:06 18 uur 06. De volksliederen weerklinken ondertussen in Terrassa, zo dadelijk beginnen we eraan. . De volksliederen weerklinken ondertussen in Terrassa, zo dadelijk beginnen we eraan.

clock 18:06 18 uur 06. Japan won dit jaar de Champions Trophy en het Aziatisch Kampioenschap. De nummer 11 van de wereld is dus bezig aan een erg goed seizoen, al kwamen ze voor dit WK nog niet echt in aanraking met de toplanden - zoals België. . Japan won dit jaar de Champions Trophy en het Aziatisch Kampioenschap. De nummer 11 van de wereld is dus bezig aan een erg goed seizoen, al kwamen ze voor dit WK nog niet echt in aanraking met de toplanden - zoals België.

clock 18:03 18 uur 03. Gisteren was een teleurstelling, maar vandaag wordt het een totaal andere wedstrijd. We hebben vertrouwen en willen winnen. We veranderen niets aan onze aanpak. Bondscoach Raoul Ehren. Gisteren was een teleurstelling, maar vandaag wordt het een totaal andere wedstrijd. We hebben vertrouwen en willen winnen. We veranderen niets aan onze aanpak. Bondscoach Raoul Ehren

clock 18:01 18 uur 01. De Belgen verlaten normaal gezien na vandaag het Catalaanse Terrassa. Als de Panthers zich plaatsen voor de 1/8e finales, dan mogen ze dichter bij huis gaan spelen, in Amsterdam. . De Belgen verlaten normaal gezien na vandaag het Catalaanse Terrassa. Als de Panthers zich plaatsen voor de 1/8e finales, dan mogen ze dichter bij huis gaan spelen, in Amsterdam.

clock 18:00 18 uur . Beide teams zijn ondertussen het veld op gelopen. De Panthers steken nog even de koppen bijeen. Rechten ze de rug na hun nederlaag tegen Australië? . Beide teams zijn ondertussen het veld op gelopen. De Panthers steken nog even de koppen bijeen. Rechten ze de rug na hun nederlaag tegen Australië?

clock 16:31 16 uur 31. Match op leven en dood. Na de nederlaag tegen Australië is de boodschap duidelijk voor de Red Panthers: er mag in geen geval verloren worden van Japan om de kwalificatie veilig te stellen. Op papier zijn de Japanners, de nummer 11 van de wereld, een haalbare kaart voor de Panthers, die gisteren tegen wereldtopper Australië zeker niet moesten onderdoen. . Match op leven en dood Na de nederlaag tegen Australië is de boodschap duidelijk voor de Red Panthers: er mag in geen geval verloren worden van Japan om de kwalificatie veilig te stellen. Op papier zijn de Japanners, de nummer 11 van de wereld, een haalbare kaart voor de Panthers, die gisteren tegen wereldtopper Australië zeker niet moesten onderdoen.