LIVE: Red Panthers zetten Zuid-Afrika onder druk, maar laten serie strafcorners onbenut

clock 15:29 15 uur 29. Einde eerste quarter: 0-0. Een brilscore na de openingsfase in Terrassa. In de hitte begonnen de Belgen verschroeiend, maar zelfs met behulp van 6 strafcorners, konden de Panthers niet scoren. . Einde eerste quarter: 0-0 Een brilscore na de openingsfase in Terrassa. In de hitte begonnen de Belgen verschroeiend, maar zelfs met behulp van 6 strafcorners, konden de Panthers niet scoren.

clock 15:26 15 uur 26. Gerniers komt met haar bovenbeen onzacht in aanraking met een Zuid-Afrikaanse knie. Ze wrijft de pijn van zich af en kan verder. Dat wordt morgen vast een blauwe plek. . Gerniers komt met haar bovenbeen onzacht in aanraking met een Zuid-Afrikaanse knie. Ze wrijft de pijn van zich af en kan verder. Dat wordt morgen vast een blauwe plek.

clock 15:23 15 uur 23. Opnieuw 3 strafcorners die niets opleveren. Voor een tweede keer in de wedstrijd krijgen de Panthers 3 strafcorners onbenut. Bij de laatste is er een misverstand en dat levert een countermogelijkheid op voor Zuid-Afrika. Zonder doelgevaar. . Opnieuw 3 strafcorners die niets opleveren Voor een tweede keer in de wedstrijd krijgen de Panthers 3 strafcorners onbenut. Bij de laatste is er een misverstand en dat levert een countermogelijkheid op voor Zuid-Afrika. Zonder doelgevaar.

clock 15:19 15 uur 19. Opnieuw dreiging van Belgische kant. Hoge pressing levert balbezit op. Barbara Nelen haalt met een subtiel tikje uit, opnieuw is de vrouw tussen de palen alert. . Opnieuw dreiging van Belgische kant. Hoge pressing levert balbezit op. Barbara Nelen haalt met een subtiel tikje uit, opnieuw is de vrouw tussen de palen alert.

clock 15:16 15 uur 16. Drie opeenvolgende strafcorners leveren niets op. De Belgen houden de druk wel aan. . Drie opeenvolgende strafcorners leveren niets op. De Belgen houden de druk wel aan.

clock 15:14 15 uur 14. Gerniers knalt naast. Een eerste grote kans voor Belgïe. Gerniers kan vrij schieten en vindt het doelkader niet. De Panthers zetten de tegenstander meteen vast en versieren een strafcorner. . Gerniers knalt naast Een eerste grote kans voor Belgïe. Gerniers kan vrij schieten en vindt het doelkader niet. De Panthers zetten de tegenstander meteen vast en versieren een strafcorner.

clock 15:12 15 uur 12. Charlotte Englebert opent haar WK met een heerlijk flukse dribbel in de cirkel van de Zuid-Afrikanen. Ze komt tot een schot vanuit de draai, maar vindt de doelvrouw op haar weg. . Charlotte Englebert opent haar WK met een heerlijk flukse dribbel in de cirkel van de Zuid-Afrikanen. Ze komt tot een schot vanuit de draai, maar vindt de doelvrouw op haar weg.

clock 15:10 15 uur 10. WK op gang! De Belgen zijn begonnen aan de wedstrijd. Een hoge bal van Zuid-Afrika wordt meteen onschadelijk gemaakt. . WK op gang! De Belgen zijn begonnen aan de wedstrijd. Een hoge bal van Zuid-Afrika wordt meteen onschadelijk gemaakt.

clock 15:07 15 uur 07. Geen verrassingen in basis. Bij de Red Panthers geen verrassingen in de basis. Sotgiu staat in doel, Michelle Struijk is de patron op het middenveld, het trio voorin luistert naar de namen: Englebert, De Mot en Ballenghien. . Geen verrassingen in basis Bij de Red Panthers geen verrassingen in de basis. Sotgiu staat in doel, Michelle Struijk is de patron op het middenveld, het trio voorin luistert naar de namen: Englebert, De Mot en Ballenghien.

clock 15:04 15 uur 04. De Brabançonne weergalmt in Spanje. De Red Panthers zingen in een mix van Nederlands en Frans mee met het nationale volkslied. . De Brabançonne weergalmt in Spanje. De Red Panthers zingen in een mix van Nederlands en Frans mee met het nationale volkslied.

clock 15:03 15 uur 03. We verwachten een moeilijke wedstrijd tegen een sterk team. Dat toonden de Belgen al in de Pro League. Giles Bonet, coach Zuid-Afrika. We verwachten een moeilijke wedstrijd tegen een sterk team. Dat toonden de Belgen al in de Pro League. Giles Bonet, coach Zuid-Afrika

clock 14:59 Na brons in 1978, dit jaar opnieuw eremetaal? 14 uur 59. Na brons in 1978, dit jaar opnieuw eremetaal?

clock 14:46 14 uur 46. Iedereen paraat bij de Belgen. De Belgian Red Panthers treden op volle sterkte aan tegen Zuid-Afrika. De tegenstanders van de Belgen moeten daarentegen een basisspeelster missen. . Iedereen paraat bij de Belgen De Belgian Red Panthers treden op volle sterkte aan tegen Zuid-Afrika. De tegenstanders van de Belgen moeten daarentegen een basisspeelster missen.

clock 10:36 10 uur 36. Door de vele wedstrijden in de aanloop, zijn we er helemaal klaar voor. Een betere voorbereiding konden we niet hebben. Kapitein Michelle Struijk. Door de vele wedstrijden in de aanloop, zijn we er helemaal klaar voor. Een betere voorbereiding konden we niet hebben. Kapitein Michelle Struijk

clock 10:33 10 uur 33. Gevaarlijkste factor: onwetendheid. "Op papier beter", was Raoul Ehren zijn conclusie na zijn analyse van Zuid-Afrika. Eentje die zijn kapitein deelt. "Zuid-Afrika staat lager gerangschikt, maar uiteindelijk zegt die rangschikking niets en zijn er altijd verrassingen. We moeten gewoon ons eigen spel opleggen", vindt Michelle Struijk. Toch is er een kanttekening. "Het is een ploeg die we totaal niet kennen. We hebben er ook weinig beeldmateriaal van, want ze speelden niet veel wedstrijden. Dus die onwetendheid is de gevaarlijkste factor." . Gevaarlijkste factor: onwetendheid "Op papier beter", was Raoul Ehren zijn conclusie na zijn analyse van Zuid-Afrika. Eentje die zijn kapitein deelt.

"Zuid-Afrika staat lager gerangschikt, maar uiteindelijk zegt die rangschikking niets en zijn er altijd verrassingen. We moeten gewoon ons eigen spel opleggen", vindt Michelle Struijk.

Toch is er een kanttekening. "Het is een ploeg die we totaal niet kennen. We hebben er ook weinig beeldmateriaal van, want ze speelden niet veel wedstrijden. Dus die onwetendheid is de gevaarlijkste factor."



clock 10:32 10 uur 32. Er is veel geloof in onszelf, dat is ook belangrijk. We focussen ons voorlopig op de groepsfase: die willen we winnen. Kapitein Michelle Struijk. Er is veel geloof in onszelf, dat is ook belangrijk. We focussen ons voorlopig op de groepsfase: die willen we winnen. Kapitein Michelle Struijk

clock 10:29 10 uur 29. Koelvesten en trainen in volle zon. 32 °C. Bloedheet wordt het deze middag in Terrassa, Barcelona. Een factor waar de Red Panthers op voorbereid zijn. "Het is hier best warm, dus het wordt even puffen", lacht kapitein Michelle Struijk. "Maar we gaan even de warmte vergeten en ons focussen op de wedstrijd." "We hebben koelvesten en doekjes die ons afkoelen, we trainden ook al op het heetst van de dag. We zijn er al wat aan gewend, meer kan je ook niet doen." . Koelvesten en trainen in volle zon 32 °C. Bloedheet wordt het deze middag in Terrassa, Barcelona. Een factor waar de Red Panthers op voorbereid zijn.

"Het is hier best warm, dus het wordt even puffen", lacht kapitein Michelle Struijk. "Maar we gaan even de warmte vergeten en ons focussen op de wedstrijd."

"We hebben koelvesten en doekjes die ons afkoelen, we trainden ook al op het heetst van de dag. We zijn er al wat aan gewend, meer kan je ook niet doen."

clock 10:28 De WK-selectie van de Panthers:. 10 uur 28. De WK-selectie van de Panthers: