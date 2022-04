15:19

15 uur 19. Surbiton houdt Dragons uit halve finale. Een week nadat Dragons naast de play-offs in de vaderlandse competitie heeft gegrepen, krijgt het in de Euro Hockey League een nieuwe opdoffer te verwerken. Tegen de Engelsen van Surbiton kon de ploeg van olympische kampioenen als Denayer, Gougnard, Van Aubel en Loic Van Doren niet het verschil maken. Een strafcorner van Luke Taylor vloog er wel in, waarna Dragons geen reactie meer had. Het is van 2016 geleden dat er geen Belgische ploeg de halve finales van de Euro Hockey League haalt bij de mannen. Dragons speelde zelf één keer de finale van de belangrijkste Europese beker. In 2013 verloor het tegen Bloemendaal. .