11 uur 41. Gantoise naar de halve finales. Gantoise is de eerste Belgische vertegenwoordiger in de Euro Hockey League bij de vrouwen. In de kwartfinales won het beste team van België, vorig jaar winnaar van de tweede Europese competitie, van Surbiton uit Engeland met 2-1. Via Stephanie vanden Borre nam de Belgische kampioen al in de eerste minuut een voorsprong. Surbiton maakte in de 11e minuut gelijk, maar één minuut later zette Emilie Sinia de eindstand op het bord. .