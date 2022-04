17:25

17 uur 25. Moedig Gantoise strandt in halve finales. Gantoise heeft in de halve finales met 2-0 verloren van het Nederlandse team Den Bosch. De Gentse vrouwen hielden tegen de Nederlandse topploeg stand tot in het derde kwart. Na 39 minuten maakte Maartje Krekelaar de eerste treffer. Even tevoren had Stephanie Vanden Borre met een knieblessure het veld moeten verlaten. 7 minuten na de openingstreffer zorgde Frederique Matla uit een strafcorner voor de eindstand. Gantoise streed met open vizier. De ploeg sloot zich niet op, maar hield het spel open en probeerde de geboden mogelijkheden te benutten. Die waren schaars, door de hoge kwaliteit van Den Bosch. Maandag strijdt de Belgische kampioen nog om brons. Tegenstander is dan de verliezer van de andere halve finale: Amsterdam of Junior uit Spanje. .