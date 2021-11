Red Panthers leiden even tegen olympisch kampioen Nederland

Doelpunten:

Hat gaat hard in het derde kwart

Een maand geleden moesten de Red Panthers hun meerdere erkennen in een fris Nederland (2-0). Het overkwam ze opnieuw.

Al maakten de Belgische hockeyvrouwen wel een betere beurt. Een goede start werd beloond in het begin van het tweede kwart. Via een Nederlandse speelster werkte sluipschutter Vanden Borre een strafcorner binnen.

België ging met een voorsprong de rust in, maar in het derde kwart hielp Oranje onze nationale vrouwen uit de droom. In 6 minuten tijd ging het van 0-1 naar 3-1.

Het goedgevulde Wagener-stadion kraaide van plezier. Nederland won opnieuw.