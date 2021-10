22:12

22 uur 12. Gantoise klopt Saint-Germain met 4-2. Gantoise won vrijdag Brasschaat met 4-2 van de Franse club St Germain. Het was de tweede klassementswedstrijd voor de Gentenaren in de Euro Hockey League (EHL). Net als gastclub Dragons, die zaterdag tegen Surbiton (Eng) aan het toernooi begint, probeert Gent punten in de wacht te slepen om de Belgische coëfficiënt hoog te houden en er zo voor te zorgen dat er volgend jaar opnieuw drie Belgische clubs in de EHL kunnen aantreden. De ploeg van Pascal Kina stond bij de rust met 2-0 voor dankzij doelpunten van Pepijn Scheen (pc) en Agustin Bugallo. De Parijzenaars scoorden in het derde kwart, maar nog twee doelpunten van Scheen (pc) en Etienne Tynevez beslisten de wedstrijd. In de slotminuut maakte Saint-Germain er 4-2 van. Deze rankingwedstrijden volgen op de Final Four van de vorige editie van de EHL. Die werd gewonnen door het Bloemendaal van Arthur Van Doren. Door de coronacrisis konden enkel de beste vier ploegen in het klassement om de eindoverwinning strijden. Léopold won toen brons na winst tegen het Duitse HTC Uhlenhorst (4-2). .