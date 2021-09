23:58

23 uur 58. Gantoise niet beloond na comeback. Gantoise is donderdag in Brasschaat met een nipte nederlaag tegen het Spaanse Campo de Madrid aan de klassementswedstrijden van de Euro Hockey League begonnen. Het speelde na een straffe comeback 4-4 gelijk, maar moest in de daaropvolgende shoot-outs met 4-3 het onderspit delven. Vrijdag is Paris Saint-Germain, dat met 6-0 ingeblikt werd door Den Bosh, de volgende tegenstander van Gantoise. Gastclub Dragons komt zaterdag pas in actie tegen het Engelse Surbiton. .