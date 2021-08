Plotsklaps is er een gele overrompeling in de halve cirkel van de Belgen. Vanasch anticipeert uitstekend op een gewiekst schot van tegen de achterlijn.

12 uur 11. Heel heet Australisch standje. Plotsklaps is er een gele overrompeling in de halve cirkel van de Belgen. Vanasch anticipeert uitstekend op een gewiekst schot van tegen de achterlijn. .

12 uur 08. Verstandig breien. Na een felle aanvangsfase betasten beide teams elkaar nu een beetje op het middenveld. Defensies met gatenkaas zullen we vanmiddag alleszins niet te zien krijgen. .

12 uur 08. De Australiërs grossieren in medailles op grote toernooien, maar op de Spelen gaat het vaak mis. Eddy Demarez.

12 uur 04. Opletten! De Sloover verdedigt iets té rustig uit. Bijna kan de in Nederland geboren Brand profiteren. Gelukkig wordt hij snel genoeg omringd door een meute witte leeuwen. .

12 uur 03. Lions zijn al meteen 2 keer gevaarlijk in de openingsminuten.

12 uur 01. Koekoek, daar is Kina al. De eerste waarschuwing is er eentje van de Lions. Kina plukt de bal prinsheerlijk uit de lucht en zet levensgevaarlijk voor. Er kan net geen Belgische stick bij! .

12 uur . Veel vertrouwen in de Lions. Maar liefst 88% van de Sporza-surfers denkt dat de Lions straks met de gouden medaille mogen pronken. .

Het is een finale tussen de twee beste landen ter wereld. Australië heeft veel individuele klasse en fysiek zijn ze heel sterk.

11 uur 49. Het is een finale tussen de twee beste landen ter wereld. Australië heeft veel individuele klasse en fysiek zijn ze heel sterk. Pascal Kina.

De (r)evolutie van de Red Lions is indrukwekkend. Vandaag een onvergetelijk orgelpunt?

Tokio 2020: wederom 2e of olympisch kampioen?

11 uur 42. Alsmaar beter? Peking 2008: 9e Londen 2012: 5e Rio 2016: 2e Tokio 2020: wederom 2e of olympisch kampioen? De (r)evolutie van de Red Lions is indrukwekkend. Vandaag een onvergetelijk orgelpunt? .

11:18

11 uur 18. Australisch gevaar? De Australiërs, die met Colin Batch een ex-bondscoach van België aan het roer hebben, staan bekend om hun fysieke hockey. Ze gaan voor elkaar door het vuur. De gevaarlijkste klant is snelheidsmaniak Blake Govers. Hij is de op één na beste schutter op dit toernooi met 7 goals. In dat topschuttersklassement heeft hij een straatlengte achterstand op onze Alexander Hendrickx, die al aan 14 goals zit. .