LIVESTREAM: Droomstart voor de Lions: Luypaert zorgt meteen voor doelpunt

In de laatste horde voor de finale kijken de Red Lions het verrassende India in de ogen. Voor het eerst in 40 jaar staan de Indiërs namelijk nog eens in de halve finales van de Olympische Spelen. Spelen onze hockeymannen - net zoals in Rio - voor goud of roept India hen een halt toe? Volg de wedstrijd hier live vanaf 3.30 uur.