03 uur 01. Zilver in Rio, goud in Tokio? Na de verloren finale in Rio tegen Argentinië was de teleurstelling groot bij de Red Lions. 5 jaar later zijn onze hockeymannen er dan ook op gebrand om dit keer wel met de gouden medaille naar huis te gaan. Volgens hockeycommentator Eddy Demarez hebben de Belgen alvast een extra wapen in vergelijking met de vorige Spelen. "Wat we in Rio niet hadden, hebben we nu wel: de beste strafcorner ter wereld. We moeten bidden dat Hendrickx niets overkomt", was de journalist lovend over Alexander Hendrickx. .