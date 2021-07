Red Lions houden doelpuntenfestival, maar slikken ook 4 goals

Lions grijpen Zuid-Afrika al in 1e kwart bij nekvel

Het was even schrikken toen Zuid-Afrika na 5 minuten de openingsgoal van Dohmen uitwiste. Want op papier was de tegenstander een hapklare brok.



De Lions reageerden met scherp en legden de wedstrijd nog in het 1e kwart in een definitieve plooi dankzij goals van Hendrickx, Briels, Van Doren en opnieuw Dohmen. 5-1 voor de Lions na 15 minuten spelen.

Hendrickx trof nog 2 keer raak op een strafcorner, maar liet er ook eentje liggen. Ook Gougnard en Charlier prikten hun naam nog op het scorebord. In het slotkwart speelden de Lions in spaarmodus. Een 10e roos kwam er niet meer.

Met 4 tegengoals legden de Zuid-Afrikanen ook de pijnpunten van de Lions bloot: defensief moet het nog beter.

Overmorgen kijken de Lions Canada in de ogen. Vrijdag is Groot-Brittannië de tegenstander in de laatste groepsmatch.