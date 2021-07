LIVESTREAM: Red Lions moeten achtervolgen en Hendrickx valt bloedend uit

Het kwarter eindigt middenin een aanval van de Belgen. De Lions moeten nog steeds een achterstand goedmaken, maar de schade blijft al bij al beperkt: 0-1. Het had eigenlijk al 0-2 moeten staan, maar de scheidsrechter zag niet dat de Britse bal over de lijn was.

Dit had de scheidsrechter moeten zien. Dit is echt een fout van deze man.

Eigenlijk staan de Britten 0-2 voor. De bal gaat over de doellijn, maar de scheidsrechter ziet het niet. Groot-Brittannië is zijn video referral al kwijt en kan dus niets doen.

14:41

14 uur 41. Auwtch Alexander Hendrickx! Pijnlijk beeld is dit. Alexander Hendrickx komt met veel lef tussen, maar hij krijgt een stick in zijn aangezicht. Het is net boven de neus en hij moet even bekomen. Hij bloedt stevig. Zijn wedstrijd zit er vandaag allicht op. .