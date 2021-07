LIVESTREAM: Kunnen de Belgen hun dominantie omzetten in een doelpunt?

05:30 05 uur 30. 3e kwart is aangebroken. Het fluitje weergalmt in de hockey-arena. Beide ploegen mogen opnieuw op zoek gaan naar een doelpunt. Deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig om volledig los te barsten ... . 3e kwart is aangebroken Het fluitje weergalmt in de hockey-arena. Beide ploegen mogen opnieuw op zoek gaan naar een doelpunt. Deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig om volledig los te barsten ...

05:28 05 uur 28. Rust: 0-0! België leek even de ban gebroken te hebben, maar de scheidsrechters gooiden roet in het eten. In de tweede deel van de wedstrijd zullen de Belgen hun dominantie moeten omzetten in doelgevaar om de counterende Nederlanders een loef af te steken. . Rust: 0-0! België leek even de ban gebroken te hebben, maar de scheidsrechters gooiden roet in het eten. In de tweede deel van de wedstrijd zullen de Belgen hun dominantie moeten omzetten in doelgevaar om de counterende Nederlanders een loef af te steken.

05:27 05 uur 27. Nederlans speelt heel "on-Hollands" vandaag. Normaal combineren ze graag door het midden, maar dat zien we voorlopig niet. Pascal Kina. Nederlans speelt heel "on-Hollands" vandaag. Normaal combineren ze graag door het midden, maar dat zien we voorlopig niet. Pascal Kina

05:19 05 uur 19. Strafcorner Nederland. De eerste strafcorner van de wedstrijd is een feit. Nederland mist hun specialisten op het veld en ziet de bal rakelings naast het doelhout vliegen. . Strafcorner Nederland De eerste strafcorner van de wedstrijd is een feit. Nederland mist hun specialisten op het veld en ziet de bal rakelings naast het doelhout vliegen.

05:18 05 uur 18. Even een heet standje voor de kooi van Vanasch. Hij gaat plat en moet naar de bal grabbelen, maar de scheidsrechter haalt al snel de lont uit het vuur. . Even een heet standje voor de kooi van Vanasch. Hij gaat plat en moet naar de bal grabbelen, maar de scheidsrechter haalt al snel de lont uit het vuur.

05:15 05 uur 15. Potje monopoly van de Belgen. België monopoliseert even de bal. Ze hebben beslag gelegd op het spelbord, maar passeren voorlopig niet langs start. . Potje monopoly van de Belgen België monopoliseert even de bal. Ze hebben beslag gelegd op het spelbord, maar passeren voorlopig niet langs start.

05:15 05 uur 15. Doelpunt De Kerpel afgekeurd. Doelpunt De Kerpel afgekeurd

05:13 05 uur 13. Geen 0-1! Het is niet duidelijk wanneer de scheidsrechter gefloten had bij de fase van het doelpunt. Geen goal dus. De Belgen moeten opnieuw beginnen. . Geen 0-1! Het is niet duidelijk wanneer de scheidsrechter gefloten had bij de fase van het doelpunt. Geen goal dus. De Belgen moeten opnieuw beginnen.

05:09 05 uur 09. Doelpunt België: 0-1. De netten trillen! De Nederlanders roepen nog om de hulp van de videoref, maar de 0-0 lijkt van het bord. Het is De Kerpel die de rekening van de Belgen op de Spelen opent. . Doelpunt België: 0-1 De netten trillen! De Nederlanders roepen nog om de hulp van de videoref, maar de 0-0 lijkt van het bord. Het is De Kerpel die de rekening van de Belgen op de Spelen opent.

05:06 05 uur 06. Nederland heeft geen metamorfose ondergaan in de pauze. Ze laten de bal rustig van stick naar stick gaan. Het gaat vaak breed, maar veel diagonale ballen zien we niet. . Nederland heeft geen metamorfose ondergaan in de pauze. Ze laten de bal rustig van stick naar stick gaan. Het gaat vaak breed, maar veel diagonale ballen zien we niet.

05:05 05 uur 05. Daar gaan we weer. De bal rolt opnieuw in het hete Tokio. Zien we meteen ook vuurwerk op het veld? . Daar gaan we weer De bal rolt opnieuw in het hete Tokio. Zien we meteen ook vuurwerk op het veld?

05:05 05 uur 05.

05:02 05 uur 02. Eerste kwart: 0-0. De Nederlandse en de Belgische ploeg duiken de kleedkamer met een brilscore in. We zagen een dominant België, maar het was zoeken naar een kans. Nederland trekt voorlopig de kaart van de omschakeling. . Eerste kwart: 0-0 De Nederlandse en de Belgische ploeg duiken de kleedkamer met een brilscore in. We zagen een dominant België, maar het was zoeken naar een kans. Nederland trekt voorlopig de kaart van de omschakeling.

04:58 04 uur 58. Het eerste kwart zit er bijna op. Het was vooral een snuffelpartij. De wedstrijd moet nog losbreken. Eddy Demarez. Het eerste kwart zit er bijna op. Het was vooral een snuffelpartij. De wedstrijd moet nog losbreken. Eddy Demarez

04:54 04 uur 54. België trekt ten aanval. De Lions tonen hun tanden. Twee knappe acties met onder andere een schot van Van Aubel doen Oranje even bibberen. Voorlig trillen de netten nog niet, maar de Belgische ploeg oogt hongerig. Nederland loert vooral op de counter. . België trekt ten aanval De Lions tonen hun tanden. Twee knappe acties met onder andere een schot van Van Aubel doen Oranje even bibberen. Voorlig trillen de netten nog niet, maar de Belgische ploeg oogt hongerig. Nederland loert vooral op de counter.

04:50 04 uur 50. Van links naar rechts. Het gaat mooi op en neer. Beide ploegen proberen het spel te maken, maar de laatste pass ontbreekt voorlopig nog. Het overwicht helt wel lichtjes over naar de Belgen. . Van links naar rechts Het gaat mooi op en neer. Beide ploegen proberen het spel te maken, maar de laatste pass ontbreekt voorlopig nog. Het overwicht helt wel lichtjes over naar de Belgen.

04:47 04 uur 47. Belgische cirkel kleurt oranje. Oranje komt een eerste keer aankloppen bij de Belgische cirkel. Onze verdediging staat pal, pareert het gevaar en probeert zelf op te bouwen. . Belgische cirkel kleurt oranje Oranje komt een eerste keer aankloppen bij de Belgische cirkel. Onze verdediging staat pal, pareert het gevaar en probeert zelf op te bouwen.

04:46 04 uur 46. Snuffelrondje. Beide ploegen beginnen conservatief aan de wedstrijd. Ze kietelen aan elkaars defensie, maar een blitzkrieg is het niet meteen. . Snuffelrondje Beide ploegen beginnen conservatief aan de wedstrijd. Ze kietelen aan elkaars defensie, maar een blitzkrieg is het niet meteen.

04:42 04 uur 42. Start! De Red Lions moeten meteen vol aan de bak op de Olympische Spelen. Ze nemen het op tegen aartsrivaal en grote titelconcurrent Nederland. . Start! De Red Lions moeten meteen vol aan de bak op de Olympische Spelen. Ze nemen het op tegen aartsrivaal en grote titelconcurrent Nederland.