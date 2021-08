LIVESTREAM: Knallen Red Lions in kwartfinale tegen ervaren Spanjaarden?

11:44 11 uur 44. Na wat gejojo heen en weer, dringen de Lions hun witte tegenstrevers nu weer minutenlang terug op de eigen speelhelft. Vinden ze nog een gaatje in dit eerste kwart? . Na wat gejojo heen en weer, dringen de Lions hun witte tegenstrevers nu weer minutenlang terug op de eigen speelhelft. Vinden ze nog een gaatje in dit eerste kwart?

11:41 11 uur 41. Hendrickx te centraal. Alexander Hendrickx gaat op zoek naar zijn negende goal van dit toernooi, maar zijn centrale inzet kan de Spaanse doelwachter Cortes niet verontrusten. . Hendrickx te centraal Alexander Hendrickx gaat op zoek naar zijn negende goal van dit toernooi, maar zijn centrale inzet kan de Spaanse doelwachter Cortes niet verontrusten.

11:39 11 uur 39. Eerste Belgische strafcorner. Na een heet standje voor het Spaanse doel brengt Docker de bal tussen zijn benen voor doel. De Spaanse goalie werkt de bal moedwillig over de doellijn: strafcorner! . Eerste Belgische strafcorner Na een heet standje voor het Spaanse doel brengt Docker de bal tussen zijn benen voor doel. De Spaanse goalie werkt de bal moedwillig over de doellijn: strafcorner!

11:37 11 uur 37. De Kerpel moet nog even wennen. Nicolas De Kerpel moest in de eerste groepsmatch al snel met een blessure naar de kant. Voor deze eindfase is hij weer paraat. Hij wurmt zich voor het eerst de cirkel in, maar daar aarzelt hij te lang. . De Kerpel moet nog even wennen Nicolas De Kerpel moest in de eerste groepsmatch al snel met een blessure naar de kant. Voor deze eindfase is hij weer paraat. Hij wurmt zich voor het eerst de cirkel in, maar daar aarzelt hij te lang.

11:35 11 uur 35. Discussie en knappe redding bij eerste Spaanse strafcorner. Discussie en knappe redding bij eerste Spaanse strafcorner

11:34 11 uur 34. Belangrijke parade van Vanasch. Vincent Vanasch is wakker! Hij ranselt de lage strafcorner fluks met zijn stick uit zijn rechterbenedenhoek. Broodnodig, want anders stonden de Lions wel heel snel een goaltje in het krijt. . Belangrijke parade van Vanasch Vincent Vanasch is wakker! Hij ranselt de lage strafcorner fluks met zijn stick uit zijn rechterbenedenhoek. Broodnodig, want anders stonden de Lions wel heel snel een goaltje in het krijt.

11:33 11 uur 33. Snelle Spaanse strafcorner. De eerste Spaanse aanvallende actie levert meteen een strafcorner op. Een voetje van Van Doren is de boosdoener. . Snelle Spaanse strafcorner De eerste Spaanse aanvallende actie levert meteen een strafcorner op. Een voetje van Van Doren is de boosdoener.

11:33 11 uur 33. België boven. In de aanvangsfase nemen de Lions logischerwijze het initiatief. De Spanjaarden kunnen in de eerste drie minuten de Belgische speelhelft enkel met een verrekijker bezichtigen. . België boven In de aanvangsfase nemen de Lions logischerwijze het initiatief. De Spanjaarden kunnen in de eerste drie minuten de Belgische speelhelft enkel met een verrekijker bezichtigen.



11:31 11 uur 31. Als de logica gerespecteerd wordt, gaan de Lions door. Eddy Demarez. Als de logica gerespecteerd wordt, gaan de Lions door. Eddy Demarez

11:28 11 uur 28. Daar gaan we! De Red Lions, voor het eerst dit toernooi ook effectief in rood plunje, zijn begonnen aan hun kwartfinale. Goed nieuws: onze strafcornerspecialist Alexander Hendrickx, die in de laatste groepsmatch een stick tegen zijn voorhoofd kreeg, is voldoende opgelapt. . Daar gaan we! De Red Lions, voor het eerst dit toernooi ook effectief in rood plunje, zijn begonnen aan hun kwartfinale. Goed nieuws: onze strafcornerspecialist Alexander Hendrickx, die in de laatste groepsmatch een stick tegen zijn voorhoofd kreeg, is voldoende opgelapt.

11:13 11 uur 13. Oppassen voor "Belgische" Spanjaard. Het Spaanse gevaar komt zo meteen vooral van Pau Quemada. Hem kennen we uit de Belgische competitie. Hij heeft lang bij Leuven gespeeld en heeft ook de Gouden Stick gewonnen in onze competitie. Hij is intussen 37 jaar, maar hij blijft wel strafcorners omzetten. Op deze Spelen zit hij al aan vier stuks. . Oppassen voor "Belgische" Spanjaard Het Spaanse gevaar komt zo meteen vooral van Pau Quemada. Hem kennen we uit de Belgische competitie. Hij heeft lang bij Leuven gespeeld en heeft ook de Gouden Stick gewonnen in onze competitie. Hij is intussen 37 jaar, maar hij blijft wel strafcorners omzetten. Op deze Spelen zit hij al aan vier stuks.

11:02 11 uur 02. Spanje is een land dat ons ongelooflijk goed ligt. Dat is eigenlijk al begonnen op de Spelen in Londen, toen we hen met 5-2 versloegen in de match om de vijfde plaats. Nadien hebben we in belangrijke matchen nooit meer van hen verloren. Commentator Eddy Demarez. Spanje is een land dat ons ongelooflijk goed ligt. Dat is eigenlijk al begonnen op de Spelen in Londen, toen we hen met 5-2 versloegen in de match om de vijfde plaats. Nadien hebben we in belangrijke matchen nooit meer van hen verloren. Commentator Eddy Demarez

03:09 Hendrickx kreeg een stick tegen het hoofd, maar zou kunnen aantreden tegen Spanje. 03 uur 09. Hendrickx kreeg een stick tegen het hoofd, maar zou kunnen aantreden tegen Spanje.

03:01 03 uur 01. Zilver in Rio, goud in Tokio? Na de verloren finale in Rio tegen Argentinië was de teleurstelling groot bij de Red Lions. 5 jaar later zijn onze hockeymannen er dan ook op gebrand om dit keer wel met de gouden medaille naar huis te gaan. Volgens hockeycommentator Eddy Demarez hebben de Belgen alvast een extra wapen in vergelijking met de vorige Spelen. "Wat we in Rio niet hadden, hebben we nu wel: de beste strafcorner ter wereld. We moeten bidden dat Hendrickx niets overkomt", was de journalist lovend over Alexander Hendrickx. . Zilver in Rio, goud in Tokio? Na de verloren finale in Rio tegen Argentinië was de teleurstelling groot bij de Red Lions. 5 jaar later zijn onze hockeymannen er dan ook op gebrand om dit keer wel met de gouden medaille naar huis te gaan. Volgens hockeycommentator Eddy Demarez hebben de Belgen alvast een extra wapen in vergelijking met de vorige Spelen. "Wat we in Rio niet hadden, hebben we nu wel: de beste strafcorner ter wereld. We moeten bidden dat Hendrickx niets overkomt", was de journalist lovend over Alexander Hendrickx.

03:01 03 uur 01. Luypaert: "Denk niet dat er rare dingen zullen gebeuren". Luypaert: "Denk niet dat er rare dingen zullen gebeuren"