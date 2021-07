De Red Lions gaan rusten met een 2-1-voorsprong. Dat is verdiend, maar achterin geven de Belgen toch iets meer weg dan goed is.

03 uur 34. Rust. De Red Lions gaan rusten met een 2-1-voorsprong. Dat is verdiend, maar achterin geven de Belgen toch iets meer weg dan goed is. .

03 uur 27. Wallace zorgt voor onrust in de Belgische cirkel. Pearson ligt op de loer, maar dit keer gaat de bal er niet in. .

03 uur 23. Kans voor Dockier. België komt er bliksemsnel uit en duikt met zijn drieën op in de Canadese cirkel. Dockier legt aan, maar krijgt de bal niet voorbij doelman Kindler. Hier zat meer in. .

03 uur 18. Het tweede kwart is begonnen. België staat nog even met zijn tienen door de groene kaart van Van Aubel. .

03 uur 16. Canada komt langszij. Ja, is helaas het antwoord op onze vraag. België is even niet geconcentreerd en dat wordt afgestraft door Pearson, die de bal staalhard overhoeks binnenjast. Doelman Vanasch windt zich even flink op. .