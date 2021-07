Canada is de nummer 10 van de wereld en kon op dit toernooi nog geen enkele keer winnen. Het slikte in 3 wedstrijden al 10 goals. Op papier mag dit team geen bedreiging vormen met de Red Lions.

00 uur 45. Bondscoach McLeod: "Gevoel in de groep is heel goed".

00 uur 40. Boon is er opnieuw bij. De Belgian Lions kunnen vandaag voor het eerst weer rekenen op Tom Boon. De aanvaller is hersteld van een blessure en wil in de resterende groepsmatchen vooral ritme opdoen met het oog op de kwartfinales. .