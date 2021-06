Red Lions walsen over Rusland en gaan als 2e door naar halve finales

Na de nederlaag tegen Engeland was het rekenen voor de Red Lions. De titelverdediger op dit EK moest met minstens 4 doelpunten verschil winnen om zeker te zijn van een plaats in de halve finales.

Dat bleek tegen het bescheiden Rusland geen al te moeilijke opdracht, want Van Aubel zette al in de openingsminuut de toon voor een heuse doelpuntenkermis. De beoogde kloof van minstens 4 goals hadden de Red Lions al na het furieuze eerste kwart op zak.

Met die ruime bonus op het bord konden de Belgen het zich permitteren om de teugels te vieren, al bleven ze ook vlotjes scoren. Door enkele slordigheden mochten ook de Russen tussendoor twee keer juichen, maar de Belgische bonus van 4 goals kwam nooit in gevaar.

Het was uiteindelijk kapitein Thomas Briels die de 9-2-eindstand op het bord zette, ruim voldoende dus voor een plaats in de halve finales. Omdat Engeland ook zijn slotmatch won, eindigt België 2e in de groep en treft het in de halve finales de winnaar van groep B, Duitsland of Nederland.

Dankzij de plaats bij de laatste 4 op het EK zijn de Red Lions overigens ook meteen zeker van deelname aan het volgende WK. Ook daar is België de titelverdediger.