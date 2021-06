Red Lions maken korte metten met Spanje in 1e groepsmatch op EK

Bekijk alle goals uit België-Spanje

Heerlijke goal van Charlier, Hendrickx en Boon verdelen strafcorners

België versierde daarna de ene strafcorner na de andere. Hendrickx zette er eentje om, waardoor we bij 1-1 gingen rusten. Na de pauze zag Hendrickx een nieuwe strafcorner gestopt door een Spanjaard. In de herneming was ervaren rot Tom Boon wel bij de les. België kwam zo voor het eerst op voorsprong in de wedstrijd. Charlier sloeg op het einde van het 3e quarter aan het dribbelen en maakte het heerlijk af met een schot in de linkerhoek. Boon diepte de kloof uit tot 4-1 met een staalharde strafcorner. In de laatste minuten maakte Spanje er nog 4-2 van.

Boon: "Nog ver verwijderd van ons beste niveau"

"We hebben op elk toernooi een ploeg om voor goud te strijden, maar momenteel zijn we nog ver van ons beste niveau verwijderd", reageerde Tom Boon. "Met dit resultaat zijn we blij."



2 jaar geleden veroverde België de Europese titel voor eigen volk. Nu zitten er amper toeschouwers in het stadion.



"We zijn vooral blij dat we weer hockey kunnen spelen. Met een beetje publiek is het ook al leuk."