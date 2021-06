Red Lions krijgen nederlaag aangesmeerd van Engelsen op EK hockey

Bekijk de goals uit Engeland-België

2 strafballen in geanimeerd 1e speelkwartier

In het 2e quarter hadden de Belgen het meeste balbezit, maar ze haalden daar geen profijt uit. De Engelsen loerden dan weer op de counter.

Tom Boon antwoordde enkele minuten later met een strafbal, die hij naar het dak van het doel afvuurde. Een boeiend eerste speelkwartier.

Maar na 4 minuten was het al alarmfase rood: strafbal voor Engeland. Vanasch dook wel naar de juiste hoek, maar kon de openingsgoal niet voorkomen.

Belgische spitsen worden niet in stelling gebracht

België verliest zo voor het eerst sinds 2014 tegen Engeland, dat nu alleen groepsleider is. De Lions krijgen dinsdag een nieuwe kans om zich te plaatsen voor de halve finales. Dan moet Rusland voor de bijl gaan.

In het laatste quarter behoedde Vanasch de Lions voor een 3-1-achterstand met een dubbele save op een strafcorner. De Belgische spitsen werden niet meer in stelling gebracht.

De koffie was nog maar net naar binnen gespeeld of daar waren de Engelsen al. Boccard was Ansell wat uit het oog verloren, die in zijn rug de 2-1 op het bord zette. Na een schitterende actie van Kina kreeg Dohmen wel nog een grote kans op de gelijkmaker. Maar zijn push was iets te slap. Daarna verwaterde de wedstrijd. Het tempo verdween mee met de ondergaande zon en beide teams maakten er een festival vol kaarten van.

Hendrickx: "Goed kijken wat er foutliep bij strafcorners"

"Het is niet leuk om te verliezen", reageerde Alexander Hendrickx. "We hebben lang meegespeeld, maar het was zeker niet onze beste match."

Hendrickx miste tegen Engeland 5 strafcorners. "Vandaag was geen goeie dag. Dat kan gebeuren. We moeten goed kijken wat er foutliep."

"We zijn niet uitgeschakeld en hebben alles nog in eigen handen. We moeten ons nu focussen op de volgende wedstrijd."

"Elke wedstrijd proberen we stappen te zetten. Tegen Spanje ging het goed. Vandaag was geen goede wedstrijd. We moeten onze fouten eruithalen en de volgende keer beter doen."