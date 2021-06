Na de mannen gisteren komen de Belgische vrouwen vandaag in actie tegen Nederland in de halve finale van het EK hockey in Amstelveen. De Red Panthers hebben met de top 4 hun doel al bereikt (een WK-ticket), maar wat kunnen ze tegen de huizenhoge topfavoriet en nummer 1 van de wereld? Kijk op Canvas en op onze livestream naar de match vanaf 16u.