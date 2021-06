11:05

11 uur 05. Déjà vu. Ook 2 jaar geleden was België-Spanje de opener van het EK. Toen was Antwerpen gastheer voor het toernooi. België won de openingsmatch met 5-0. In de finale keken België en Spanje elkaar opnieuw in de ogen. De Red Lions trokken toen weer met 5-0 aan het langste eind. .