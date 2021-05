Red Panthers vegen de vloer aan met de VS in Hockey Pro League

Omdat er in de onthoofde Hockey Pro League toch geen top 4 meer inzit, gebruiken de Red Panthers de matchen tegen de VS als voorbereiding op het EK. Gisteren maakte België het klasseverschil al duidelijk in een 3-0-zege, vandaag was de overmacht van de Panthers nog groter.

De Belgen sloegen hun slag in het 2e en 3e kwart, waarin ze alle 6 de doelpunten maakten. Stephanie Vanden Borre nam 2 strafcorners voor haar rekening en ook de nog altijd maar 20-jarige Ambre Ballenghien was goed voor 2 veldgoals.

Dat de verjonging bij de Panthers zich doorzet, bleek ook uit de andere schutters: de 23-jarige Shaunda Ikegwuonu en de 20-jarige Lucie Breyne stelden hun claim voor een basisplaats kracht bij.