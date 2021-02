De Red Lions blikken Spanje opnieuw in

Gisteren boden de Spanjaarden flink wat weerwerk (3-2), vandaag konden ze de Red Lions niet al te veel in de weg leggen. Nog voor de pauze lagen de Red Sticks al tegen het canvas. Gougnard had de score geopend met een overhoeks schot, topschutter Hendrickx mikte een strafcorner keihard tegen de flank.



Na de rust speelden minder gefocust. Niet dat de zege nog in gevaar kwam. En als de Spanjaarden kwamen dreigen, stond Vanasch paraat. Strafcorners of zelfs een strafbal: de 0 bleef op het bord staan.

Voor België was het de 9e zege in 13 wedstrijden (drie draws, een nederlaag). Met 32 punten verstevigen de Lions hun koppositie in het klassement.

Eind mei sluiten de Belgen het toernooi af met thuiswedstrijden tegen Argentinië (2) en Nederland.