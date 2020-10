Eerste ontmoeting tussen Red Panthers en Groot-Brittannië eindigt zonder winnaar

"Het begin van onze wedstrijd liep niet zoals ik gehoopt had, maar we zijn gegroeid en we hadden zelfs kunnen winnen", reageerde bondscoach Niels Thijssen.

"We hebben wel een flinke stap gezet tegenover onze dubbele nederlaag tegen Duitsland vorige maand. Maar er blijven werkpunten zoals de shoot-outs. Ik ben dus én tevreden én een beetje ontgoocheld."