VIDEO: Red Lions leggen er weer heel wat in Duitse mandje in Pro League

De Red Lions hebben hun leidersplaats in de Pro League nog wat extra in de verf gezet met een stevige 1-6-zege in Duitsland. In hun eerste Pro League-duel sinds februari lagen de Belgen wat onder, al gingen ze met 0-1 de rust in. In de 2e helft liep het helemaal los, de efficiënte Belgen scoorden nog 5 keer. Morgen is het 2e duel met Duitsland in Düsseldorf.