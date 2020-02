De Red Lions winnen hun tweede onderonsje tegen India wel

Een gebrek aan efficiëntie had de Belgen gisteren tegen India genekt. De Red Lions hadden hun lesje geleerd en lieten er deze keer geen gras over groeien. Hendrickx opende al na 3 minuten de score met een penaltycorner.

Het einde van het eerste kwart en het begin van het tweede kwart deed het scorebord naar adem happen. Prasad maakte eerste gelijk, De Kerpel bracht België weer op 1-2, maar Rohidas wiste de Belgische voorsprong razendsnel uit.

En nog was het festival niet gedaan: in de 25e minuut legde Plennevaux de 2-3 vast. Dat was meteen ook de eindstand van een aangename wedstrijd. De Belgen schrijven 3 punten bij en brengen hun puntentotaal op 14 eenheden.