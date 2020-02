Red Lions bijten hun tanden stuk op stugge Indiërs

Voor de Belgen was de match tegen India een terugkeer naar het stadion waar ze in 2018 de wereldtitel veroverden. De Red Lions waren veel sterker dan India, maar morsten met de kansen en puurden ook te weinig uit de vele strafcorners die ze versierden.

India, aangemoedigd door het immer enthousiaste thuispubliek, was wel efficiënt en kwam via Mandeep Singh al na 2 minuten op voorsprong. Boccard maakte in de 33e minuut wel gelijk na een penaltycorner, maar Ramandeep Singh zette de Indiërs in het begin van het slotkwart weer op voorsprong. Het slotoffensief van de Belgen leverde veel kansen op, goals vielen er niet meer.

"De Indiase doelmannen kenden echt wel hun dagje", zegt Gauthier Boccard. "In balbezit waren we goed, maar we verdedigden misschien wat te tam bij de 1e goal. En de Indiase doelmannen stonden pal. Dat maakte het verschil vandaag. Op de strafcorners wilden we niet echt in onze kaarten laten kijken, meestal kozen we voor directe pogingen. Ik scoorde vandaag op onze enige variant."

Zondag om 12.30u nemen India en België het opnieuw tegen elkaar op.