Red Panthers grijpen net naast stuntzege in en tegen Australië

In Sydney speelden de Red Panthers een sterke wedstrijd tegen Australië, de nummer 2 van de wereld. Malone zette het thuisland wel op voorsprong, maar Versavel en Englebert en Nelen keerden de rollen helemaal om: 1-3.

Een stunt leek in de maak, maar in de laatste twee minuten brak de veer bij de Belgische vrouwen. Met een ultiem slotoffensief sleepten Bone en Commerford nog een 3-3-gelijkspel uit het vuur. Dankzij winst in de shoot-outs pakten de Australische vrouwen nog een bonuspunt. Zondag staan beide landen al opnieuw tegenover elkaar.