Indoor Red Lions moeten degradatie vermijden tegen Polen en Oekraïne

Door die 3e nederlaag eindigt België in groep B met 0 punten op de laatste plaats. De Indoor Red Lions (FIH 7) zullen nu in de klassementswedstrijden tegen Polen (FIH 5) en Oekraïne (FIH 19) nog vol aan de bak moeten om degradatie te vermijden. Het duel met Oekraïne is deze namiddag om 16.45u. Zondagochtend om 10u wacht Polen.

14 uur 02. België in Groep B met Duitsland, Tsjechië en Nederland. België is de nummer 7 van de wereld in het indoorhockey. De tegenstand in Groep B is niet min met Duitsland (nummer 2), Tsjechië (nummer 3) en Nederland (nummer 9). In Groep A zitten Oostenrijk (nummer 1), Polen (nummer 5), Rusland (nummer 6) en Oekraïne (nummer 19). De top 2 stoot door naar de gekruiste halve finales. De derde van de groep speelt ook nog een match tegen de vierde van de andere groep.