LIVESTREAM: De Red Wolves moeten zich nog flink inspannen tegen Luxemburg

Woensdag hielden de Red Wolves hun EK-droom in leven door een broodnodige zege te pakken tegen Luxemburg in de kwalificaties. De Belgische handbalmannen staan vanmiddag opnieuw tegen Luxemburg, met dezelfde opdracht: enkel een zege is goed genoeg. Kijk live naar de interland: op deze pagina en in Sporza op VRT1.