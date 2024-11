LIVESTREAM: Kijk naar het EK-voorrondeduel van de Red Wolves tegen Tsjechië

Deekens nummer 1

Nicholas Plessers en Nick Deekens zijn vandaag de doelmannen met dienst.



Deekens speelt sinds dit seizoen in de Franse competitie. De bakkerszoon stapte over van Pelt naar Istres, waar hij fysiek al een pak sterker is geworden.



Sinds Jef Lettens de nationale ploeg on hold zette, is de 22-jarige Deekens doelman nummer 1 van de nationale ploeg.