LIVESTREAM Beker van België handbal: favoriet Wezet zet scheve situatie recht tegen Eupen

Uitblinker en voormalig Belgisch international Bartosz Kedziora zet de ruststand op bord. Eupen zoekt de kleedkamers in met een bonus van 3 doelpunten: 18-15.



Dat had Wezet niet zien aankomen. In de competitie won de BENE-Leaguefinalist beide confrontaties met de Duitstalige traditieclub.



Over een kwartier staat de tweede helft op het programma.