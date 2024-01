LIVESTREAM: Verslinden de jonge Red Wolves Cyprus met huid en haar? Kijk hier naar de handbalinterland

Vandaag begint het EK in Duitsland, zonder België. Over twee jaar willen de Red Wolves er wel bij zijn. Dan moeten ze in eerste instantie voorbij Cyprus.



Vanavond om 18 uur speelt België de heenmatch in Hasselt. U kunt België - Cyprus live volgen: op deze pagina en op VRT Canvas. Dirk Gerlo en de geblesseerde Bocholt-speler Jeroen De Beule verzorgen het commentaar vanuit Hasselt.