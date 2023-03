Red Wolves laten vroege kloof door vingers glippen en gaan opnieuw nipt onderuit tegen Griekenland

De voorsprong van de Belgen is helemaal verdwenen. Op slag van rust gaan de Grieken op en over de Red Wolves: 13-12.

17 uur 36. Erop en erover. De voorsprong van de Belgen is helemaal verdwenen. Op slag van rust gaan de Grieken op en over de Red Wolves: 13-12. .

17 uur 30. De Grieken knokken zich helemaal weer in de partij. De Belgen komen amper tot scoren. Met de rust in zich staat het 11-12. .

17 uur 11. Na een boeiende start, nu even wat droge minuten in de wedstrijd. De Belgen zoeken naar een gaatje in de Griekse gordel, die razendsnel counteren. Gelukkig voor de Red Wolves is Lettens alert. .