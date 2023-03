LIVESTREAM: Kijk naar de handbalmatch België - Griekenland

clock 20:48 20 uur 48. rust: 10-13. Werk aan de winkel voor de Belgen die drie doelpunten in het krijt staan na 30 minuten. Net als in enkele WK-matchen stonden de Red Wolves nog te slapen toen de wedstrijd begon. Ze openden wel de score, maar na 10 minuten stonden ze 1-5 achter. Dankzij een gretige Jeroen De Beule kwam België weer in de match. De ervaren linksback gooide met scherp. Na zijn 5e doelpunt stond het 6-7. De hoekspelers hebben meer moeite om te scoren. Dat moet beter in de tweede helft. Zeker met een 10-13-achterstand op het bord in Hasselt. . rust: 10-13 Werk aan de winkel voor de Belgen die drie doelpunten in het krijt staan na 30 minuten.

clock 20:04 20 uur 04. Kijk nu live. De uitzending is begonnen. Kijk op deze pagina en/of het kanaal van Ketnet naar België - Griekenland. Dirk Gerlo en Michel Kranzen verzorgen het commentaar vanuit Hasselt, de interland begint om 20.10 uur. Veel kijkplezier! . Kijk nu live De uitzending is begonnen. Kijk op deze pagina en/of het kanaal van Ketnet naar België - Griekenland. Dirk Gerlo en Michel Kranzen verzorgen het commentaar vanuit Hasselt, de interland begint om 20.10 uur.

clock 19:00 19 uur . de Belgen op het wedstrijdblad. Jef Lettens Hamza Hadzic Raphaël Kötters Nick Braun Quinten Colman Auguste Boyon Yves Vancosen Bartosz Kedziora Simon Ooms Yannick Glorieux Arthur Vanhove Jeroen De Beule Robbe Spooren Julien Cadel Louis Delpire . de Belgen op het wedstrijdblad Jef Lettens Hamza Hadzic Raphaël Kötters Nick Braun Quinten Colman Auguste Boyon Yves Vancosen Bartosz Kedziora Simon Ooms Yannick Glorieux Arthur Vanhove Jeroen De Beule Robbe Spooren Julien Cadel Louis Delpire

clock 17:21 17 uur 21. Danesi mist interlands na administratieve misser. Zoek tegen Griekenland niet naar Sébastien Danesi. De Belgische linksback mag niet spelen omdat de administratie een fout heeft gemaakt. "Bij het aanklikken van een naam werd een verkeerde speler in het systeem van de Europese handbalfederatie aangevinkt", legt de bond uit. "De fout werd deze voormiddag tijdens de voorbereidende vergadering met de EHF pas duidelijk toen bleek dat Benjamin Danesi op het wedstrijdblad verscheen in plaats van Sébastien Danesi." "Na overleg met de EHF werd duidelijk dat de administratieve fout niet ongedaan kan worden gemaakt zodat een speler die niet tot selectie behoort ook niet kan spelen. Sébastien Danesi mag bijgevolg noch vandaag noch zondag spelen tegen Griekenland." . Danesi mist interlands na administratieve misser Zoek tegen Griekenland niet naar Sébastien Danesi. De Belgische linksback mag niet spelen omdat de administratie een fout heeft gemaakt.

clock 17:20 17 uur 20. Sébastien Danesi in actie op het WK.

clock 08:48 08 uur 48. handbal Waarom handbalinterland België-Griekenland zo cruciaal is voor de Red Wolves

clock 16:26 16 uur 26. Red Wolves Win tickets voor de handbalinterland België - Griekenland

clock 14:49 14 uur 49. "Situatie zoals tegen Slovakije". De dubbele interland tegen Griekenland is cruciaal voor de kwalificatiekansen van de Belgische handbalploeg. "Dit is een situatie zoals de dubbele interland tegen Slovakije in de WK-voorrondes", stelt Yerime Sylla. "Toen stonden we er en ook nu zijn we er klaar voor." Ter herinnering: België verloor de heenmatch in Slovakije (28-26), maar wiste die nederlaag netjes uit in Hasselt (31-26). . "Situatie zoals tegen Slovakije" De dubbele interland tegen Griekenland is cruciaal voor de kwalificatiekansen van de Belgische handbalploeg.

clock 14:48 14 uur 48. België plaatst zich voor WK na zege tegen Slovakije (31-26). België plaatst zich voor WK na zege tegen Slovakije (31-26)

clock 14:46 14 uur 46. Bondscoach: "Veel geleerd op het WK". België - Griekenland wordt de eerste wedstrijd van de nationale ploeg sinds het WK. Daar hebben de Belgen 1 keer gewonnen (op 6 matchen). "We hebben er veel geleerd", blikt bondscoach Yerime Sylla terug. "Een ontgoocheling wil ik het niet noemen. We hebben er per slot van rekening de tweede ronde gehaald. Dat kunnen lang niet alle landen zeggen." . Bondscoach: "Veel geleerd op het WK" België - Griekenland wordt de eerste wedstrijd van de nationale ploeg sinds het WK. Daar hebben de Belgen 1 keer gewonnen (op 6 matchen).

clock 14:35 14 uur 35. Arber Qerimi (32) kon zich niet vrijmaken voor de nationale ploeg.

clock 14:34 14 uur 34. Zonder Qerimi, Robyns en Spooren. In vergelijking met het WK ontbreken er 3 ervaren internationals in de Belgische selectie: Serge Spooren, Tom Robyns en Arber Qerimi. Spooren liet vorig weekend weten dat hij op het WK zijn laatste interlands gespeeld heeft. Robyns ligt dan weer in de lappenmand met een zware oogklasblessure. En Qerimi? "Voor hem is de combinatie met zijn job even niet haalbaar", legt bondscoach Yerime Sylla uit. "Hij kon zich niet vrijmaken voor de nationale ploeg." Sluit de middenman in de toekomst weer aan bij de nationale ploeg? "Dat zullen we zien", antwoordt de bondscoach. "Voorwaarde is dat hij competitief blijft." "Tegen Griekenland kunnen we rekenen op de ervaring van Bartosz Kedziora als spelverdeler. En Robbe Spooren zien we als een wissel op de toekomst." . Zonder Qerimi, Robyns en Spooren In vergelijking met het WK ontbreken er 3 ervaren internationals in de Belgische selectie: Serge Spooren, Tom Robyns en Arber Qerimi.

