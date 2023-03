Kijk vanavond naar belangrijk duel van Red Wolves tegen Griekenland: "Zoals in WK-voorronde tegen Slovakije"

clock 16:26 16 uur 26. Red Wolves Win tickets voor de handbalinterland België - Griekenland

clock 14:49 14 uur 49. "Situatie zoals tegen Slovakije". De dubbele interland tegen Griekenland is cruciaal voor de kwalificatiekansen van de Belgische handbalploeg. "Dit is een situatie zoals de dubbele interland tegen Slovakije in de WK-voorrondes", stelt Yerime Sylla. "Toen stonden we er en ook nu zijn we er klaar voor." Ter herinnering: België verloor de heenmatch in Slovakije (28-26), maar wiste die nederlaag netjes uit in Hasselt (31-26). . "Situatie zoals tegen Slovakije" De dubbele interland tegen Griekenland is cruciaal voor de kwalificatiekansen van de Belgische handbalploeg.

België plaatst zich voor WK na zege tegen Slovakije (31-26)

clock 14:46 14 uur 46. Bondscoach: "Veel geleerd op het WK". België - Griekenland wordt de eerste wedstrijd van de nationale ploeg sinds het WK. Daar hebben de Belgen 1 keer gewonnen (op 6 matchen). "We hebben er veel geleerd", blikt bondscoach Yerime Sylla terug. "Een ontgoocheling wil ik het niet noemen. We hebben er per slot van rekening de tweede ronde gehaald. Dat kunnen lang niet alle landen zeggen." . Bondscoach: "Veel geleerd op het WK" België - Griekenland wordt de eerste wedstrijd van de nationale ploeg sinds het WK. Daar hebben de Belgen 1 keer gewonnen (op 6 matchen).

clock 14:35 14 uur 35. Arber Qerimi (32) kon zich niet vrijmaken voor de nationale ploeg.

clock 14:34 14 uur 34. Zonder Qerimi, Robyns en Spooren. In vergelijking met het WK ontbreken er 3 ervaren internationals in de Belgische selectie: Serge Spooren, Tom Robyns en Arber Qerimi. Spooren liet vorig weekend weten dat hij op het WK zijn laatste interlands gespeeld heeft. Robyns ligt dan weer in de lappenmand met een zware oogklasblessure. En Qerimi? "Voor hem is de combinatie met zijn job even niet haalbaar", legt bondscoach Yerime Sylla uit. "Hij kon zich niet vrijmaken voor de nationale ploeg." Sluit de middenman in de toekomst weer aan bij de nationale ploeg? "Dat zullen we zien", antwoordt de bondscoach. "Voorwaarde is dat hij competitief blijft." "Tegen Griekenland kunnen we rekenen op de ervaring van Bartosz Kedziora als spelverdeler. En Robbe Spooren zien we als een wissel op de toekomst." . Zonder Qerimi, Robyns en Spooren In vergelijking met het WK ontbreken er 3 ervaren internationals in de Belgische selectie: Serge Spooren, Tom Robyns en Arber Qerimi.

clock 14:34 14 uur 34. De Belgische selectie. Nick Braun (HSG Krefeld Niederrhein/Dui) Julien Cadel (Handball Hazebrouck 71/Fra) Quinten Colman (Dijon Métropole Handball/Fra) Sébastien Danesi (HC Visé BM) Jeroen De Beule (Achilles Bocholt) Louis Delpire (Sporting Pelt) Thomas Di Giacomo (HUBO Handbal) Yannick Glorieux (Villeurbanne Handball/Fra) Bartosz Kedziora (KTSV Eupen) Raphael Kötters (Istres Provence Handball/Fra) Jef Lettens (Fenix Toulouse Handball/Fra) Simon Ooms (US Ivry/Fra) Robin Samyn (HBC Izegem) Robbe Spooren (Sporting Pelt) Yves Vancosen (HC Visé BM) Door Vandebeeck (Sporting Pelt) Arthur Vanhove (Hubo Handbal) . De Belgische selectie Nick Braun (HSG Krefeld Niederrhein/Dui)

clock 14:31 14 uur 31. Red Wolves Scherpschutter Serge Spooren zwaait af bij de nationale handbalploeg