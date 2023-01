LIVESTREAM: Red Wolves staan voor zware opdracht tegen Egypte op WK handbal

De uitzending is begonnen. Kijk op deze pagina of op Canvas naar Egypte - België. Dirk Gerlo en Michel Kranzen verzorgen het commentaar vanuit Zweden.

17 uur 55. livestream. De uitzending is begonnen. Kijk op deze pagina of op Canvas naar Egypte - België. Dirk Gerlo en Michel Kranzen verzorgen het commentaar vanuit Zweden. Veel handbal- en kijkplezier! .

17 uur 35. Afrikaans kampioen. Egypte won vorig jaar het Afrikaans kampioenschap. In de finale versloegen ze Kaapverdië met 37-25. Tunesië is recordhouder met 10 titels, Egypte zit aan 8 stuks. Volgend jaar organiseren ze zelf het Afrikaans kampioenschap. .

Raphael Kötters (21) is een van de uitblinkers bij de Red Wolves. Dat kan je ook aflezen uit de statistieken. Met 17 doelpunten in 3 matchen is hij niet alleen de topscorer van de ploeg, hij mag zich ook de trefzekerste noemen bij alle WK-spelers tot 22 jaar.

17 uur 29. topscorer Kötters tot 22 jaar. Raphael Kötters (21) is een van de uitblinkers bij de Red Wolves. Dat kan je ook aflezen uit de statistieken. Met 17 doelpunten in 3 matchen is hij niet alleen de topscorer van de ploeg, hij mag zich ook de trefzekerste noemen bij alle WK-spelers tot 22 jaar. .

clock 17:00

17 uur . Egypte: halve finales op WK en Olympische Spelen. Over een uur staan de Belgen vooor de 4e keer op de WK-vloer in Malmö. De eerste opdracht in de 2e ronde? Egypte. Voor wie het handbal niet op de voet volgt: Egypte is top in handbal. In de jaren 90 slaagden ze erin om als eerste niet-Europees land de halve finales te bereiken op het WK. De huidige generatie heeft dan weer als eerste de halve finales op de Olympische Spelen gespeeld. Daarin verloren ze met 27-23 van de latere kampioen Frankrijk. In de match om brons was Spanje net iets sterker (33-31). Tijdens het vorige WK verloren Egypte in de kwartifinales met 39-38 van de latere wereldkampioen Denemarken. Na de reguliere speeltijd was het 28-28, twee verlengingen later 35-35. Pas na strafworpen (4-3) wonnen de Denen de match. Vanavond maken de Belgen kennis met het sterke handballand. .