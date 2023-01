Kijk straks naar de Red Wolves tegen de Amerikaanse handballers die zich opmaken voor LA 2028

clock 13:45 13 uur 45. Handbal in de Verenigde Staten boekt vooruitgang. Vroeger hadden we maar 2 profs in de ploeg, nu speelt de helft van ons team in Europa. linksback Aboubakar Fofana. Handbal in de Verenigde Staten boekt vooruitgang. Vroeger hadden we maar 2 profs in de ploeg, nu speelt de helft van ons team in Europa. linksback Aboubakar Fofana

Hoewel handbal snel gaat, hebben de Amerikanen geen traditie in de (Europese) zaalsport. Ze staan voor het eerst sinds 2001 op het WK, toen ze 189 of gemiddeld 38 doelpunten per match slikten.

22 jaar later doen ze alvast beter. Tegen Marokko boekte de VS een allereerste WK-zege.

Over 5 jaar moet het nog beter. Dan organiseren de Amerikanen de Olympische Zomerspelen in Los Angeles.



In 2028 willen de Amerikanen met een competitief team op de vloer staan. Robin Hedin, vice-olympisch kampioen met Zweden in 1992 en 1996, moet daarvoor zorgen als bondscoach.

De Amerikaanse goalie Pal Merkovszky.

Net als de Belgen hebben de Amerikanen tot nu toe maar 1 match kunnen winnen op het WK. Op de eerste speeldag rekenden ze nipt af met met Marokko (28-27).

Daarna verloor de VS ruim van Kroatië (22-40) en Egypte (16-35). In de tweede ronde volgden nederlagen tegen Bahrein (27-32) en Denemarken (24-33).

Ook de Amerikaanse handballers hebben straks dus nog wat goed te maken.

De Belgen hebben het Belgische handbal op de kaart gezet op dit WK. Ze openden met een fraaie wedstrijd, maar logische nederlaag, tegen wereldkampioen Denemarken. Hun tweede wedstrijd tegen Tunesië wonnen ze, een historische zege.



Daardoor stootten ze door naar de tweede ronde, dat maakte het WK-debuut van de Red Wolves hoe dan ook geslaagd.



Winst morgen levert de Belgen een ranking op tussen plaats 17 en 20, bij verlies eindigen ze tussen 21 en 24. Dinsdag keert de selectie terug naar België.

Zowel België, als de VS staan nog met 0 punten in de tweede ronde, het gaat tussen de twee dus alleen nog maar om de eer. Doorstoten naar de kwartfinale gaat al lang niet meer.



Coach Yérime Sylla gaat vol voor de winst: "Het is een ploeg die in een wedstrijd langere periodes van kwetsbaarheid kan tonen en snel in elkaar kan zakken. Wij beschikken over een eenheid die zij niet hebben. De groep heeft alle troeven in handen om hen te verslaan", klinkt het daags voor de match.



"We zullen voorin daadkracht moeten tonen en achterin proberen controle te krijgen over de tegenstander. Als we erin slagen dezelfde intensiteit te tonen als in de tweede helft tegen Egypte en Kroatië, dan moeten we in staat zijn te winnen."

De VS tegen België is de laatste wedstrijd van de Belgische handballers op hun allereerste WK. Tegen de Verenigde Staten staat er sportief nog maar weinig op het spel, maar de coach gaat vol voor de winst. Dat zou dan de tweede zijn op dit WK. In de eerste ronde ging Tunesië voor de bijl.