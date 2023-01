Kijk straks live naar de 3e WK-match van de Belgische handballers

clock 13:15 13 uur 15. Kijk live vanaf 17.55 uur. Ook voor de 3e WK-match van de Red Wolves zit u goed bij Sporza. Om 17.55 uur begint de uitzending. België - Bahrein is rechtstreeks te bekijken op deze pagina, op Canvas en via de video-app VRT Max. Ook op Radio 1 zijn we er straks live bij. . Kijk live vanaf 17.55 uur Ook voor de 3e WK-match van de Red Wolves zit u goed bij Sporza. Om 17.55 uur begint de uitzending. België - Bahrein is rechtstreeks te bekijken op deze pagina, op Canvas en via de video-app VRT Max. Ook op Radio 1 zijn we er straks live bij.

clock 20:16 20 uur 16. Het zal ons meer vertrouwen geven als we zelf de wedstrijd tegen Bahrein winnen en dan kunnen we ook nog eens genieten van Denemarken-Tunesië. Quinten Colman. Het zal ons meer vertrouwen geven als we zelf de wedstrijd tegen Bahrein winnen en dan kunnen we ook nog eens genieten van Denemarken-Tunesië. Quinten Colman

clock 19:00 19 uur . Qerimi: "Of het WK al geslaagd is? Neen, het is geslaagd na het WK". Qerimi: "Of het WK al geslaagd is? Neen, het is geslaagd na het WK"

clock 18:50 18 uur 50. Colman: "Ik hoop dat dit heel veel betekent voor Belgisch handbal". Colman: "Ik hoop dat dit heel veel betekent voor Belgisch handbal"

clock 17:51 17 uur 51. Tunesië was de referentiematch die we nodig hadden. Bondscoach Yérime Sylla. Tunesië was de referentiematch die we nodig hadden. Bondscoach Yérime Sylla

clock 17:46 17 uur 46. Bondscoach Sylla: "Opnieuw voluit gaan tegen Bahrein". Bondscoach Yérime Sylla was in de wolken na de winst tegen Tunesië: "Dit was de referentiematch die we nodig hadden." "We hebben de tegenstander veel laten lopen, veel ruimte gecreëerd voor onze flankaanvallers, die het dan konden afmaken. Raphaël Kötters (door de IHF tot Man van de Match verkozen, red) leverde echt een topprestatie." Sylla hoopt nu op bevestiging tegen Bahrein. "Daarin moeten we opnieuw voluit gaan. We zijn nog niet zeker van kwalificatie en bovendien willen we met zo veel mogelijk punten naar de volgende ronde. Je weet immers nooit wat daarin nog kan gebeuren. Alles is mogelijk." . Bondscoach Sylla: "Opnieuw voluit gaan tegen Bahrein" Bondscoach Yérime Sylla was in de wolken na de winst tegen Tunesië: "Dit was de referentiematch die we nodig hadden."



clock 17:43 17 uur 43. Kwalificatie dichtbij. België is bezig aan een uitstekend eerste WK handbal. Na de opener tegen wereldkampioen Denemarken, dat natuurlijk een maatje te groot was (43-28), volgde zondag een historische eerste zege tegen Tunesië (31-29). België steekt zo een hand uit naar de kwalificatie voor de tweede ronde, dat het dinsdag tegen Bahrein over de streep moet trekken. Titelverdediger Denemarken is zeker van een plaats in de tweede ronde. Het versloeg Bahrein zondagavond met 36-22 en is met 4 punten al zeker van groepswinst. België volgt met 2 punten, Tunesië en Bahrein hebben er 1. Als Denemarken zijn sportieve plicht doet tegen Tunesië, is België zeker van de top 3, ongeacht het eigen resultaat. De top drie komt in de tweede ronde in een groep van 6 terecht met de top drie van groep G. Daarin leidt Egypte met 4 punten, voor Kroatië en de Verenigde Staten (2) en Marokko (0). . Kwalificatie dichtbij België is bezig aan een uitstekend eerste WK handbal. Na de opener tegen wereldkampioen Denemarken, dat natuurlijk een maatje te groot was (43-28), volgde zondag een historische eerste zege tegen Tunesië (31-29).



