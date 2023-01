Kijk maandag naar Red Wolves op WK: "Hebben alle troeven om VS te kloppen in slotmatch"

clock 18:15

18 uur 15. Coach Sylla: "Hebben de troeven om VS te verslaan". Zowel België, als de VS staan nog met 0 punten in de tweede ronde, het gaat tussen de twee dus alleen nog maar om de eer. Doorstoten naar de kwartfinale gaat al lang niet meer. Coach Yérime Sylla gaat vol voor de winst: "Het is een ploeg die in een wedstrijd langere periodes van kwetsbaarheid kan tonen en snel in elkaar kan zakken. Wij beschikken over een eenheid die zij niet hebben. De groep heeft alle troeven in handen om hen te verslaan", klinkt het daags voor de match. "We zullen voorin daadkracht moeten tonen en achterin proberen controle te krijgen over de tegenstander. Als we erin slagen dezelfde intensiteit te tonen als in de tweede helft tegen Egypte en Kroatië, dan moeten we in staat zijn te winnen." .