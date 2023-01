Bondscoach: "Nu begint het WK handbal echt voor ons"

clock 16:44

16 uur 44. Tom Robyns: "Het mag iets meer zijn". "Het was een mooie ervaring om tegen de wereldkampioen te spelen, maar tegelijkertijd toonden we te veel respect. Na een goed begin, stonden we te naïef en te braaf te verdedigen", is spelverdeler Tom Robyns eerlijk na de openingsmatch van de Belgen. "Geen schande tegen Denemarken, maar in de eerste helft had ik graag wat meer aangeklampt." "We nemen alleszins mooie dingen mee richting de volgende wedstrijden. Iedereen heeft gespeeld en we maken 28 doelpunten tegen de beste ploeg ter wereld." "We moeten wel beseffen dat het op dit niveau iets meer mag zijn. Dit is geen nationaal niveau", waarschuwt Robyns. "We moeten de duels steviger aangaan. Anders gaan Tunesië en Bahrein ons over de voet lopen." .